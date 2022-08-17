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≡ Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44903
Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской области
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
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Инициативу присвоить такое звание проявил действующий аким Костанайской области Архимед Мухамбетов. Сегодня, 17 августа, она была вынесена на рассмотрение сессии депутатов областного маслихата и единогласно поддержана.
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Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4826
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:45
#1
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нет слов..... :-x
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12804
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:49
#2
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Профайл
Алиса
* Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4826
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:51
#3
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Цитата:
abaika95:

Абайка, согласна!!! даже хуже того ....
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olegggon
* olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1261
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 11:55
#4
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Он же причислен к лику святых, зачем ему это бренное земное звание -почётный гражданин? :lol:
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2696
Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...
Отправлено: 17.08.22 - 12:01
#5
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Слов нет, одни маты. Не пропустит такое модератор... Депутатам нашим не стрёмно? За один только снесённый кинотеатр и построенный на его месте сарай, проклинать Кулагина будут ещё очень и очень долго!
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