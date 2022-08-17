Re: Сергей Кулагин стал почетным гражданином Костанайской...

Отправлено: - 12:01

Слов нет, одни маты. Не пропустит такое модератор... Депутатам нашим не стрёмно? За один только снесённый кинотеатр и построенный на его месте сарай, проклинать Кулагина будут ещё очень и очень долго!