Отправлено: - 23:53

Дантист:

Интересно, а как проследить, чтобы коварный сосед на трех заправках в один день не залился? Не иначе за каждой фурой контррлера поставят

Vit:

У нас цены при любом раскладе взлетят.

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 00:12]

Цитата:А это уже не столь суть важно. Предположим кто то, кому не интересно всё это просто привезёт товар и готово, на товар идёт накрутка. Или привезёт, кто имеет контакты. Так он всё равно укажет цену "официальной" заправки и накрутка на товар также дальше пойдёт. Единственное, что водила с контактами сам навариться сможет и других "покормить". То есть, выигрывают дальнобои с контактами. А остальное Цитата:ПС - На АЗС в любом случае не "пролетят", там за месяц можно больше "заработать" (при желании и умении) чем министры получают.Ну может не совсем, как министры, но скажем не плохо. Хотя если дифтариф введут, то точно как министры иметь будут.