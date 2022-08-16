Отправлено: - 23:29

Дантист:

Это когда такое было, чтобы в Советской армии сахар не давали? С первого интервью врать начинать неприлично, хотя бы со второго.

[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2022 - 23:38]

Цитата:Так он в армии походу и не служил.Цитата - //Образование В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика». В 1997 году - Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова, специальность «финансы и кредит».//Если первое образование ещё как то проходит, закончил в 24-года (тогда однозначно без службы в ВС СССР), то со вторым тоже вопросы, разве, что в Казахстане за 4-ре года можно университетское высшее получить.