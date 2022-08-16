Прогноз на 5 дней
ясно+11°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 71% влажность
  • З-СЗ, 2 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как всё некстати, опять скоро зима
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:04
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я думаю, что редакции "Нашей газеты" пора выделить страницу под жалобы жителей сёл и аулов области на отсутствие угля. Понятно, что зима каждый год приходит неожиданно и подготовиться к ней очень сложно
Читать новость

Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
154
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:04
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Робята, текст в ссылку превратился, и ссылка не кликабельна, настройте пожалуйста
Профайл
Rexyn
§ Rexyn
(Администрация сайта)
Регистрация:
22.11.17
Сообщений:
478
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:24
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ильяс:
Робята, текст в ссылку превратился, и ссылка не кликабельна, настройте пожалуйста

исправили.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
154
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:37
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Шикарно
Профайл
Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2864
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:48
#4
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
а наш народ, потомки ханов, баев и султанов, потерпит.

Интересный взгляд на историю. Почему вы,Ильяс, так заботитесь о потомках элиты? Сами оттуда? Сомневаюсь, что они от этого жестоко страдают. А вот дети простых кочевников и скотоводов - вполне возможно.
Профайл
Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
154
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 11:10
#5
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в кого ни ткни пальцем, все потомки Чингисхана
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11363
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 12:11
#6
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу. Но дело в том что угля в стране море только шахты в Караганде заброшены и затоплены. Добывать не чем и не кем. Шахтёрский город караганда стал как и все наши города, купи- продай. Увы.
П.С А видосик года три назад покруче гулял по васапам. Там около сотни машин друг на дружку лезли в наглую, ломали крылья, царапали друг друга.
Профайл
olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1260
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 17:00
#7
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А лук я сегодня утром покупал в солнечном по «акимовской» цене в 140 тенге. Не знаю, есть ли сейчас ещё?
Профайл
Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12378
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 17:28
#8
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если вдруг начнут сажать цветы. значит точно скоро зима, без вариантов.
;-)
Профайл
K
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
3127
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 18:15
#9
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Vit:
Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу...


Вот ты даёшь! На днях смотрел ток-шоу В.Соловьева. Там говорили, что зимой европейцы, якобы из-за недостатка угля
замёрзнут.
Профайл
A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3304
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 20:43
#10
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
замёрзнут.


Не замерзнут: в Германии БОГАТЕЙШИЕ запасы бурого и каменного угля, добыча которых были законсервированны по причине перехода к "зелённой" энергетике.
Профайл
K
§ KOS77
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
14.02.12
Сообщений:
904
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 23:17
#11
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
подготовиться к ней очень сложно, особенно летом

Да уж, тема угля с каждым годом становится для селян всё больнее. В прошлом году мне для тёщи удалось найти уголь только в начале ноября, в городе и отправить в деревню. А в деревне он появился только после нового года. В этом году она решила запасаться углем с начала июля, но увы, уже середина августа, а угля в деревне всё нет... Завозят понемногу, но его мигом разбирают. Видимо, чтобы запастись углем на зиму, нужно ставить палатку на тупике и жить там, чтобы урвать (далеко не бесплатно) себе машину топлива!?
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 55, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 55
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS