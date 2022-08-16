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≡ "Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
"Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
Отправлено: 16.08.22 - 15:59
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Министр сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь среди сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11363
Re: "Граждане не должны страдать". Смаилов поручил...
Отправлено: 16.08.22 - 15:59
#1
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Цитата:
для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объёмов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Добринцов вобщем твоя бизнес тема будет актуальна. Думаю бросить работу и дежурить на приграничных АЗС. Только нужно разделить сферы влияния, кто на каких АЗС будет стоять) бабосики рекой потекут!!! :lol:
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
887
Re: "Граждане не должны страдать". Смаилов поручил...
Отправлено: 16.08.22 - 20:25
#2
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Цитата:
Кроме того, Минэнерго разработало проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут меняться в зависимости от резидентства, объёмов потребления и вида транспорта. Так, для казахстанцев при наличии водительского удостоверения лимит в сутки будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объёмов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр. Источник:


Да уже давно пора защищать свой рынок!
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
887
Re: "Граждане не должны страдать". Смаилов поручил...
Отправлено: 16.08.22 - 20:30
#3
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Цитата:
Vit:
Добринцов вобщем твоя бизнес тема будет актуальна. Думаю бросить работу и дежурить на приграничных АЗС.


Со своими канистрами? По другому ни как! Никакая АЗС не потерпит на своей территории других конкурентов. А всё остальное это Донкихотство!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
619
"Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
Отправлено: 16.08.22 - 20:33
#4
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Представляю, как взлетят цены на товары доставляемые грузовиками не на Каз. учёте. :lol:
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11363
"Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
Отправлено: 16.08.22 - 22:55
#5
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Цитата:
Эл-починно:
У нас цены при любом раскладе взлетят. Даже если топливо бесплатно будет. Мы вам не какая нибудь загнивающая и замерзающая Европа. У нас жизнь бурлит и кипит, у всех по три высших образования, тысячи болашаковцев следят за экономикой.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
895
Re: "Граждане не должны страдать". Смаилов поручил...
Отправлено: 16.08.22 - 23:16
#6
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Интересно, а как проследить, чтобы коварный сосед на трех заправках в один день не залился? Не иначе за каждой фурой контррлера поставят
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
619
"Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
Отправлено: 16.08.22 - 23:53
#7
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Цитата:
Дантист:
Интересно, а как проследить, чтобы коварный сосед на трех заправках в один день не залился? Не иначе за каждой фурой контррлера поставят

А это уже не столь суть важно. Предположим кто то, кому не интересно всё это просто привезёт товар и готово, на товар идёт накрутка. Или привезёт, кто имеет контакты. Так он всё равно укажет цену "официальной" заправки и накрутка на товар также дальше пойдёт. Единственное, что водила с контактами сам навариться сможет и других "покормить". То есть, выигрывают дальнобои с контактами. А остальное Цитата:
Vit:
У нас цены при любом раскладе взлетят.


ПС - На АЗС в любом случае не "пролетят", там за месяц можно больше "заработать" (при желании и умении) чем министры получают. :lol:
Ну может не совсем, как министры, но скажем не плохо. Хотя если дифтариф введут, то точно как министры иметь будут.
:lol:

[Исправлено: Эл-починно, 17.08.2022 - 00:12]
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