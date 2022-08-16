"Граждане не должны страдать". Смаилов поручил Минэнерго решить вопрос нехватки дизтоплива
Отправлено: 16.08.22 - 15:59
Министр сообщил, что для покрытия повышенного спроса на дизельное топливо все ресурсы будут распределяться в первую очередь среди сельхозтоваропроизводителей и АЗС. Остатки топлива для промышленных предприятий и КТЖ будут распределяться во вторую очередь. Читать новость
Кроме того, Минэнерго разработало проект приказа, предусматривающий установление дифференцированных цен на дизельное топливо для транзитного транспорта и по периметру границы. Цены будут меняться в зависимости от резидентства, объёмов потребления и вида транспорта. Так, для казахстанцев при наличии водительского удостоверения лимит в сутки будет составлять 100 литров дизельного топлива по существующей цене 230-260 тенге за литр, для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объёмов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр. Источник:
У нас цены при любом раскладе взлетят. Даже если топливо бесплатно будет. Мы вам не какая нибудь загнивающая и замерзающая Европа. У нас жизнь бурлит и кипит, у всех по три высших образования, тысячи болашаковцев следят за экономикой.
Дантист: Интересно, а как проследить, чтобы коварный сосед на трех заправках в один день не залился? Не иначе за каждой фурой контррлера поставят
А это уже не столь суть важно. Предположим кто то, кому не интересно всё это просто привезёт товар и готово, на товар идёт накрутка. Или привезёт, кто имеет контакты. Так он всё равно укажет цену "официальной" заправки и накрутка на товар также дальше пойдёт. Единственное, что водила с контактами сам навариться сможет и других "покормить". То есть, выигрывают дальнобои с контактами. А остальное Цитата:
Vit: У нас цены при любом раскладе взлетят.
ПС - На АЗС в любом случае не "пролетят", там за месяц можно больше "заработать" (при желании и умении) чем министры получают. Ну может не совсем, как министры, но скажем не плохо. Хотя если дифтариф введут, то точно как министры иметь будут.
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