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≡ Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом сахара в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом сахара в Казахстане
Отправлено: 16.08.22 - 17:30
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Серик Жумангарин задался вопросом: почему сахарные заводы финансировали частные компании, хотя из бюджета выделяли немало средств на эту сферу. Он отметил, что для развития сахарной отрасли нужно развивать своё производство.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
299
Re: Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом...
Отправлено: 16.08.22 - 17:30
#1
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Цитата:
хотя из бюджета выделяли немало средств на эту сферу,

Или аферу?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11363
Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом сахара в Казахстане
Отправлено: 16.08.22 - 17:36
#2
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Цитата:
Alehander:

Спасибо. Исправим)
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
895
Re: Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом...
Отправлено: 16.08.22 - 23:13
#3
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Это когда такое было, чтобы в Советской армии сахар не давали? С первого интервью врать начинать неприлично, хотя бы со второго.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
619
Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом сахара в Казахстане
Отправлено: 16.08.22 - 23:29
#4
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Цитата:
Дантист:
Это когда такое было, чтобы в Советской армии сахар не давали? С первого интервью врать начинать неприлично, хотя бы со второго.

Так он в армии походу и не служил.
Цитата - //Образование В 1993 году окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт по специальности «теплофизика». В 1997 году - Казахский государственный университет имени Е.А. Букетова, специальность «финансы и кредит».//
Если первое образование ещё как то проходит, закончил в 24-года (тогда однозначно без службы в ВС СССР), то со вторым тоже вопросы, разве, что в Казахстане за 4-ре года можно университетское высшее получить. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 16.08.2022 - 23:38]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
619
Re: Новый глава Минторговли пообещал разобраться с дефицитом...
Отправлено: 16.08.22 - 23:30
#5
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Ах да источник 8-)
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