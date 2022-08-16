Отправлено: - 18:15

Vit:

Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу...

Цитата:Вот ты даёшь! На днях смотрел ток-шоу В.Соловьева. Там говорили, что зимой европейцы, якобы из-за недостатка углязамёрзнут.