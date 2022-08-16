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Как всё некстати, опять скоро зима
Как всё некстати, опять скоро зима
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44899
Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:04
Я думаю, что редакции "Нашей газеты" пора выделить страницу под жалобы жителей сёл и аулов области на отсутствие угля. Понятно, что зима каждый год приходит неожиданно и подготовиться к ней очень сложно
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Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:04
Робята, текст в ссылку превратился, и ссылка не кликабельна, настройте пожалуйста
(Администрация сайта)
- Регистрация:
- 22.11.17
- Сообщений:
- 478
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:24
Цитата:
исправили.
Ильяс:
Робята, текст в ссылку превратился, и ссылка не кликабельна, настройте пожалуйста
Робята, текст в ссылку превратился, и ссылка не кликабельна, настройте пожалуйста
исправили.
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:37
Шикарно
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2864
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 10:48
Цитата:
Интересный взгляд на историю. Почему вы,Ильяс, так заботитесь о потомках элиты? Сами оттуда? Сомневаюсь, что они от этого жестоко страдают. А вот дети простых кочевников и скотоводов - вполне возможно.
а наш народ, потомки ханов, баев и султанов, потерпит.
Интересный взгляд на историю. Почему вы,Ильяс, так заботитесь о потомках элиты? Сами оттуда? Сомневаюсь, что они от этого жестоко страдают. А вот дети простых кочевников и скотоводов - вполне возможно.
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 11:10
в кого ни ткни пальцем, все потомки Чингисхана
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11363
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 12:11
Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу. Но дело в том что угля в стране море только шахты в Караганде заброшены и затоплены. Добывать не чем и не кем. Шахтёрский город караганда стал как и все наши города, купи- продай. Увы.
П.С А видосик года три назад покруче гулял по васапам. Там около сотни машин друг на дружку лезли в наглую, ломали крылья, царапали друг друга.
П.С А видосик года три назад покруче гулял по васапам. Там около сотни машин друг на дружку лезли в наглую, ломали крылья, царапали друг друга.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.07.11
- Сообщений:
- 1260
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 17:00
А лук я сегодня утром покупал в солнечном по «акимовской» цене в 140 тенге. Не знаю, есть ли сейчас ещё?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- В двух пальцах от дома на глобусе
- Регистрация:
- 19.08.08
- Сообщений:
- 12378
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 17:28
Если вдруг начнут сажать цветы. значит точно скоро зима, без вариантов.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 3127
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 18:15
Цитата:
Вот ты даёшь! На днях смотрел ток-шоу В.Соловьева. Там говорили, что зимой европейцы, якобы из-за недостатка угля
замёрзнут.
Vit:
Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу...
Люди добрые , вы меня простите, я так же замешан в вывозе угля в Европу...
Вот ты даёшь! На днях смотрел ток-шоу В.Соловьева. Там говорили, что зимой европейцы, якобы из-за недостатка угля
замёрзнут.
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 3304
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 20:43
Цитата:
Не замерзнут: в Германии БОГАТЕЙШИЕ запасы бурого и каменного угля, добыча которых были законсервированны по причине перехода к "зелённой" энергетике.
Kairat stayer:
замёрзнут.
замёрзнут.
Не замерзнут: в Германии БОГАТЕЙШИЕ запасы бурого и каменного угля, добыча которых были законсервированны по причине перехода к "зелённой" энергетике.
K
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 14.02.12
- Сообщений:
- 904
Re: Как всё некстати, опять скоро зима
Отправлено: 16.08.22 - 23:17
Цитата:
Да уж, тема угля с каждым годом становится для селян всё больнее. В прошлом году мне для тёщи удалось найти уголь только в начале ноября, в городе и отправить в деревню. А в деревне он появился только после нового года. В этом году она решила запасаться углем с начала июля, но увы, уже середина августа, а угля в деревне всё нет... Завозят понемногу, но его мигом разбирают. Видимо, чтобы запастись углем на зиму, нужно ставить палатку на тупике и жить там, чтобы урвать (далеко не бесплатно) себе машину топлива!?
подготовиться к ней очень сложно, особенно летом
Да уж, тема угля с каждым годом становится для селян всё больнее. В прошлом году мне для тёщи удалось найти уголь только в начале ноября, в городе и отправить в деревню. А в деревне он появился только после нового года. В этом году она решила запасаться углем с начала июля, но увы, уже середина августа, а угля в деревне всё нет... Завозят понемногу, но его мигом разбирают. Видимо, чтобы запастись углем на зиму, нужно ставить палатку на тупике и жить там, чтобы урвать (далеко не бесплатно) себе машину топлива!?
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