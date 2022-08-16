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≡ Эксперт об отставке Султанова: Дефицит сахара был только видимой причиной
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
Эксперт об отставке Султанова: Дефицит сахара был только видимой причиной
Отправлено: 16.08.22 - 20:23
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Политический обозреватель Никита Шаталов поделился мнением о причинах освобождения Бахыта Султанова от должности вице-премьера - министра торговли и интеграции и назначении на этот пост экс-главы Агентства по защите и развитию конкуренции Серика Жумангарина.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3304
Re: Эксперт об отставке Султанова: Дефицит сахара был только...
Отправлено: 16.08.22 - 20:23
#1
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Значит, скоро и министр сельского хозяйства, как чиновник получивший выговор, попрощается с коллегами, хотя в его защиту послужит неплохой выращенный этого года урожай пшеницы.
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