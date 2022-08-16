Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...

Отправлено: - 15:22

Если это все что сказал Аймагамбетов, то грош цена такому министру. Интересные у нас министры. Прикинуть сколько будет не хватать мест к 2025 году могут, а спуститься на землю чтобы понять что их уже не хватает по всему Казахстану мозгов не хватает. Школы уже должны быть построены и должны строиться еще, и детские сады. Министры гордятся увеличением численности граждан Казахстана, а обеспечить нормальный доступ к дошкольному и школьному образованию не могут.