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≡ Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
Отправлено: 16.08.22 - 15:22
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Чтобы не допустить острой нехватки ученических мест, президент поручил построить более 1000 школ.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
11
Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...
Отправлено: 16.08.22 - 15:22
#1
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Если это все что сказал Аймагамбетов, то грош цена такому министру. Интересные у нас министры. Прикинуть сколько будет не хватать мест к 2025 году могут, а спуститься на землю чтобы понять что их уже не хватает по всему Казахстану мозгов не хватает. Школы уже должны быть построены и должны строиться еще, и детские сады. Министры гордятся увеличением численности граждан Казахстана, а обеспечить нормальный доступ к дошкольному и школьному образованию не могут.
Профайл
С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1027
Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...
Отправлено: 16.08.22 - 16:24
#2
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Точно 1000?? Куда их столько?? Может 100?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
3304
Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...
Отправлено: 16.08.22 - 20:17
#3
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Цитата:
Сабыр:
Может 100?


Помниться была программа, у бывшего президента, принятая лет двадцать, назад: " 100 школ - 100 больниц", теперь, Токаев, как в тринке, "свару" забирает : - 1 000 школ: - растёт благосостояние людей- можно и семью расширять.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
887
Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...
Отправлено: 16.08.22 - 20:22
#4
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Только ради бога не вздумайте выплачивать материнский капитал. Тогда вообще школ в Казахстане ненапосешься.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
616
Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
Отправлено: 16.08.22 - 20:35
#5
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Только ради бога не вздумайте выплачивать материнский капитал.

Тю, а чего так? Свои выросли, а там хоть трава не расти? Или никак в школу по новой сами собрались? :lol: Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тогда вообще школ в Казахстане ненапосешься
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