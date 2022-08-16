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≡ "Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы жалуются на стройку в районе бывшего троллейбусного парка
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
"Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы жалуются на стройку в районе бывшего троллейбусного парка
Отправлено: 16.08.22 - 16:22
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Владельцы частных домов по ул. Курганской уже больше месяца жалуются в акимат и прокуратуру на то, что строители перекрыли один из подъездов, которыми могут пользоваться экстренные службы, и начали рубить деревья.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1027
Re: "Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы...
Отправлено: 16.08.22 - 16:22
#1
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Дома красивые,но КСК.. ни за какие коврижки. Стройте в центре! А там на отшибе + контингент соответствующий. Брр.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
887
Re: "Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы...
Отправлено: 16.08.22 - 20:15
#2
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Цитата:
и начали рубить деревья, чтобы на их месте появилась дорога. Источник:


Вы что делаете? Завтра негде будет партизанить!
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