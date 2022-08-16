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"Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы жалуются на стройку в районе бывшего троллейбусного парка
"Деревья вырубают под магистраль" - Костанайцы жалуются на стройку в районе бывшего троллейбусного парка
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