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≡ Пьяный костанайский гонщик на BMW оказался военнослужащим
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44899
Пьяный костанайский гонщик на BMW оказался военнослужащим
Отправлено: 16.08.22 - 13:33
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Водителя BMW, который ранним утром 15 августа разъезжал в районе КСК с громко включенной музыкой, в пьяном виде и выехал на полосу встречного движения, оказался военнослужащим. Об этом говорится на сайте Костанайского областного суда.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4824
Re: Пьяный костанайский гонщик на BMW оказался военнослужащим
Отправлено: 16.08.22 - 13:33
#1
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Цитата:
А вот административный арест за нарушение ПДД, согласно казахстанским законам, к военнослужащим

ооо, так это стимул для призыва на срочную службу с продолжением 8-)
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
367
Re: Пьяный костанайский гонщик на BMW оказался военнослужащим
Отправлено: 16.08.22 - 14:02
#2
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для данной категории есть военная прокуратура с военным трибуналом.
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
887
Пьяный костанайский гонщик на BMW оказался военнослужащим
Отправлено: 16.08.22 - 20:02
#3
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Цитата:
рихард:
для данной категории есть военная прокуратура с военным трибуналом.


А по какой статье можно осудить? За нарушение ППДД он уже наказан по КоАП.

[Исправлено: ПолиграфЪ Боярышников, 16.08.2022 - 20:11]
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