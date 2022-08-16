Отправлено: - 15:59

для грузового транспорта с казахстанской регистрацией – 300 литров в сутки. Остальной группе лиц, а также свыше указанных объёмов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр.

Цитата:Добринцов вобщем твоя бизнес тема будет актуальна. Думаю бросить работу и дежурить на приграничных АЗС. Только нужно разделить сферы влияния, кто на каких АЗС будет стоять) бабосики рекой потекут!!!