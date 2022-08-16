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Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
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