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≡ Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44894
Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1 млн школьных мест
Отправлено: 16.08.22 - 15:22
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Чтобы не допустить острой нехватки ученических мест, президент поручил построить более 1000 школ.
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V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
11
Re: Министр просвещения: К 2025 году может возникнуть дефицит 1...
Отправлено: 16.08.22 - 15:22
#1
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Если это все что сказал Аймагамбетов, то грош цена такому министру. Интересные у нас министры. Прикинуть сколько будет не хватать мест к 2025 году могут, а спуститься на землю чтобы понять что их уже не хватает по всему Казахстану мозгов не хватает. Школы уже должны быть построены и должны строиться еще, и детские сады. Министры гордятся увеличением численности граждан Казахстана, а обеспечить нормальный доступ к дошкольному и школьному образованию не могут.
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