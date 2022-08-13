Отправлено: - 13:26

saba:

Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана



Цитата:"Внеплановая проверка готовности. Выявлен случай сна на посту, наказание как обычно — пресс для черепа и закрутка… Плановая маналула, девять участников, главный — нюфнюф Джямаль. Мы решили сперва поработать с ногами. Фалака[74] с ошпариванием кипятком, дробление костей стопы, сухожилия, пресс для коленых чашечек, сверло, ну и всё прочее. Химический фон — яд утконоса и гозмана[75]74 Фалака - устройство для наказания ударами по босым подошвам ног. Изобретено монголами, стало популярным в Персии и Османской империи. Считалось лёгким наказанием, однако тут многое зависит от силы и продолжительности ударов, а также от других моментов (например, снята ли кожа и раздроблены ли кости ступни).75 ...яд утконоса и гозмана...- Яд шпоры утконоса не может вызвать смерть крупного существа, но причиняет очень сильную многодневную боль. О том, как действует яд гозмана, я умолчу по этическим соображениям."(с) М. Харитонов - "Путь Базилио".