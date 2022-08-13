Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана, как яркого представителя, тех кого Вы называете либерастами, простите подхватили у росс тв, на самом деле могие либералы, просто имеют свою точку зрения, а Кремль не приемлет и никогда. хоть в период царизма, хоть в период Сталина, хоть сейчас другую точку зрения, единственный период был. наверное во времена Александра II и то уничтожили самого царя реформатора, кто убил известно, кто уничтожил нет
saba: Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана
"Внеплановая проверка готовности. Выявлен случай сна на посту, наказание как обычно — пресс для черепа и закрутка… Плановая маналула, девять участников, главный — нюфнюф Джямаль. Мы решили сперва поработать с ногами. Фалака[74] с ошпариванием кипятком, дробление костей стопы, сухожилия, пресс для коленых чашечек, сверло, ну и всё прочее. Химический фон — яд утконоса и гозмана[75]
74 Фалака - устройство для наказания ударами по босым подошвам ног. Изобретено монголами, стало популярным в Персии и Османской империи. Считалось лёгким наказанием, однако тут многое зависит от силы и продолжительности ударов, а также от других моментов (например, снята ли кожа и раздроблены ли кости ступни).
75 ...яд утконоса и гозмана... - Яд шпоры утконоса не может вызвать смерть крупного существа, но причиняет очень сильную многодневную боль. О том, как действует яд гозмана, я умолчу по этическим соображениям."
Хорошую хату в Алматы снять трудно, практически невозможно, может только через букинг, но там ценник на пятерых бешеный. Сняли уже по приезду какую то.. Так себе, за 20 тысяч, но вид вроде ниче только..
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