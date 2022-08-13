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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
Страница 364 из 364«1...362363364
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 09:42
#5446
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Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана, как яркого представителя, тех кого Вы называете либерастами, простите подхватили у росс тв, на самом деле могие либералы, просто имеют свою точку зрения, а Кремль не приемлет и никогда. хоть в период царизма, хоть в период Сталина, хоть сейчас другую точку зрения, единственный период был. наверное во времена Александра II и то уничтожили самого царя реформатора, кто убил известно, кто уничтожил нет
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6352
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 10:53
#5447
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Цитата:
saba:

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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2497
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 13:26
#5448
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Цитата:
saba:
Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана

"Внеплановая проверка готовности. Выявлен случай сна на посту, наказание как обычно — пресс для черепа и закрутка… Плановая маналула, девять участников, главный — нюфнюф Джямаль. Мы решили сперва поработать с ногами. Фалака[74] с ошпариванием кипятком, дробление костей стопы, сухожилия, пресс для коленых чашечек, сверло, ну и всё прочее. Химический фон — яд утконоса и гозмана[75]

74 Фалака - устройство для наказания ударами по босым подошвам ног. Изобретено монголами, стало популярным в Персии и Османской империи. Считалось лёгким наказанием, однако тут многое зависит от силы и продолжительности ударов, а также от других моментов (например, снята ли кожа и раздроблены ли кости ступни).

75 ...яд утконоса и гозмана...
- Яд шпоры утконоса не может вызвать смерть крупного существа, но причиняет очень сильную многодневную боль. О том, как действует яд гозмана, я умолчу по этическим соображениям."

(с) М. Харитонов - "Путь Базилио".
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6352
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.08.22 - 16:37
#5449
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6352
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.08.22 - 16:44
#5450
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.08.22 - 18:18
#5451
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Вот мы и заселились пока что..

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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
11361
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.08.22 - 19:05
#5452
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Цитата:
111:
Куда поехал? Не в Крым случайно?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25254
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 14.08.22 - 19:11
#5453
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Цитата:
Vit:
Не в Крым случайно?

Крым, не - наш... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:26
#5454
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Забыли дома сахар взять, купили за 1000, 300 грамм
Кг выходит 3 с чем то тысячи.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:30
#5455
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Дыни с поезда, у проводников 1500 , а с рук на улице 1000 за 4 штуки.

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:32
#5456
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В поезде без пива никуда

gif картинки
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:34
#5457
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Самое больное место в наших стареньких и скрипучих поездах..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:36
#5458
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Моя с перепугу ходила сперва по уличным да по платным..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:38
#5459
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Пока не засиделась в Нурсултане и чуть мы ее не потеряли..
Это в поисках туалета где то в подвале..

ссылка на картинку
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16779
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 16.08.22 - 14:49
#5460
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Хорошую хату в Алматы снять трудно, практически невозможно, может только через букинг, но там ценник на пятерых бешеный.
Сняли уже по приезду какую то..
Так себе, за 20 тысяч, но вид вроде ниче только..

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