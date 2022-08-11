Отправлено: - 18:47

alex_60:

самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов.

[Исправлено: Кушмурунец23, 15.08.2022 - 19:06]

[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.08.2022 - 09:19]

Цитата:Согласен, какая то "подленькая" странушка, имею ввиду правительство. Жители, кто постарше, нормальные а вот молодежь...Вот так поедешь путешествовать а они на тебя русского, нет я лучше куда нить в.... да хоть в КитайНо власти прибалтийских стран, эти всех переплюнули.Недавно Толя Шарий, рекомендую посмотреть, описал одну из них... А ведь правОпять таки про путешествия по этим странам. Для Россиян закрывают шенген и т.д. Я вот русский из Казахстана, тоже ведь . А различить меня русский или украинец, белорус или даже татарин ??? Все равно там буду русскимВот такие нынче путешествия по польшам и подобным им...Дома лучше, зачем деньги везти недружественным ? У нас в деревне такой отдых можно сделать, что этим европейцам и не снилось. А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность. Смотрю порой "Шагаю по Москве" А Алтай, Сахалин и ... Я не говорю про всякие Сочи и Крым... Уфа, Казань а по Золотому кольцу. Ведь не по наслышке а все есть в инете можно посмотреть ляпотаОпять таки русский мирВсе свои родные, татары чеченцы даги и т.д.