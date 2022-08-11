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Цветущая страна и база для НАТО
Цветущая страна и база для НАТО
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44894
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2497
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 18:00
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан
- Регистрация:
- 18.05.12
- Сообщений:
- 541
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 18:47
Цитата:
Согласен, какая то "подленькая" странушка, имею ввиду правительство. Жители, кто постарше, нормальные а вот молодежь...
Вот так поедешь путешествовать а они на тебя русского, нет я лучше куда нить в.... да хоть в Китай
Но власти прибалтийских стран, эти всех переплюнули.
Недавно Толя Шарий, рекомендую посмотреть, описал одну из них... А ведь прав
Опять таки про путешествия по этим странам. Для Россиян закрывают шенген и т.д. Я вот русский из Казахстана, тоже ведь . А различить меня русский или украинец, белорус или даже татарин ??? Все равно там буду русским
Вот такие нынче путешествия по польшам и подобным им...
Дома лучше, зачем деньги везти недружественным ? У нас в деревне такой отдых можно сделать, что этим европейцам и не снилось. А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность. Смотрю порой "Шагаю по Москве" А Алтай, Сахалин и ... Я не говорю про всякие Сочи и Крым... Уфа, Казань а по Золотому кольцу. Ведь не по наслышке а все есть в инете можно посмотреть ляпота Опять таки русский мир Все свои родные, татары чеченцы даги и т.д.
[Исправлено: Кушмурунец23, 15.08.2022 - 19:06]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.08.2022 - 09:19]
alex_60:
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов.
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов.
Согласен, какая то "подленькая" странушка, имею ввиду правительство. Жители, кто постарше, нормальные а вот молодежь...
Вот так поедешь путешествовать а они на тебя русского, нет я лучше куда нить в.... да хоть в Китай
Но власти прибалтийских стран, эти всех переплюнули.
Недавно Толя Шарий, рекомендую посмотреть, описал одну из них... А ведь прав
Опять таки про путешествия по этим странам. Для Россиян закрывают шенген и т.д. Я вот русский из Казахстана, тоже ведь . А различить меня русский или украинец, белорус или даже татарин ??? Все равно там буду русским
Вот такие нынче путешествия по польшам и подобным им...
Дома лучше, зачем деньги везти недружественным ? У нас в деревне такой отдых можно сделать, что этим европейцам и не снилось. А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность. Смотрю порой "Шагаю по Москве" А Алтай, Сахалин и ... Я не говорю про всякие Сочи и Крым... Уфа, Казань а по Золотому кольцу. Ведь не по наслышке а все есть в инете можно посмотреть ляпота Опять таки русский мир Все свои родные, татары чеченцы даги и т.д.
[Исправлено: Кушмурунец23, 15.08.2022 - 19:06]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.08.2022 - 09:19]
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 10:40
Цитата:
Да я как-то в советах жителей Гондураса не нуждаюсь
юля елиссева:
так эмигрируй из этой страны.
так эмигрируй из этой страны.
Да я как-то в советах жителей Гондураса не нуждаюсь
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 10:44
Цитата:
Согласен с каждым словом. В Польше, может быть, и хорошо, а в России лучше
Кушмурунец23:
А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность
А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность
Согласен с каждым словом. В Польше, может быть, и хорошо, а в России лучше
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 11:26
Новость для Юли и Боярышниковой
Глава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины.
Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19, об этом он сообщил в своем Twitter.«Я бы хотел сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы. Я изолировался и начал курс препарата «Паксловид», — написал Бурла.
Глава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины.
Генеральный директор американской фармкомпании Pfizer Альберт Бурла, который делал прививку от коронавируса четыре раза, заболел COVID-19, об этом он сообщил в своем Twitter.«Я бы хотел сообщить вам, что у меня положительный результат теста на COVID-19. Я рад, что привился четырьмя дозами вакцины Pfizer-BioNTech, я чувствую себя хорошо, хотя у меня очень легкие симптомы. Я изолировался и начал курс препарата «Паксловид», — написал Бурла.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2694
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 13:58
Цитата:
Кто-то прогуливал в школе биологию? Ни одна вакцина в принципе не гарантирует, что человек не заболеет. Всех колят той же БЦЖ, но тубиком всё равно люди болеют. Однако не мрут повально от чахотки, как это было еще лет 100 назад. Вакцина гарнирует, что бОльшая часть вакцинированных не окажется в реанимации, а перенесёт болезнь легко.
[Исправлено: юля елиссева, 16.08.2022 - 14:13]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.08.2022 - 15:41]
yudjin:
лава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины.
лава Pfizer заболел COVID после четырех доз вакцины.
Кто-то прогуливал в школе биологию? Ни одна вакцина в принципе не гарантирует, что человек не заболеет. Всех колят той же БЦЖ, но тубиком всё равно люди болеют. Однако не мрут повально от чахотки, как это было еще лет 100 назад. Вакцина гарнирует, что бОльшая часть вакцинированных не окажется в реанимации, а перенесёт болезнь легко.
[Исправлено: юля елиссева, 16.08.2022 - 14:13]
[Исправлено: Тимур Гафуров, 16.08.2022 - 15:41]
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 14:05
Цитата:
Юля, по-моему в правилах запрещено искажать имена. О чем я сообщил модераторам!
юля елиссева:
Юля, по-моему в правилах запрещено искажать имена. О чем я сообщил модераторам!
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 14:07
Комментарий удален модератором.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2694
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 16.08.22 - 14:09
Цитата:
я и знать не знаю имени твоего, в паспорт не заглядывала :)) Можешь в слове Юля вместо Ю писать букву которая левее на клавиатуре. Я жаловаться не буду.
[Исправлено: юля елиссева, 16.08.2022 - 14:16]
yudjin:
правилах запрещено искажать имена
правилах запрещено искажать имена
я и знать не знаю имени твоего, в паспорт не заглядывала :)) Можешь в слове Юля вместо Ю писать букву которая левее на клавиатуре. Я жаловаться не буду.
[Исправлено: юля елиссева, 16.08.2022 - 14:16]
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