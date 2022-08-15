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≡ Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды...
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44887
Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды...
Отправлено: 15.08.22 - 22:06
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Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды выдавать социально уязвимым семьям продуктовые карточки. Согласны ли вы с такой мерой господдержки населения?
Результаты опроса

Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
473
Re: Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды...
Отправлено: 15.08.22 - 22:06
#1
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Тем, кто хочет "покупать дешёвые продукты", я бы посоветовал хотя бы сезон поработать в сельском хозяйстве. Без разницы, где именно... На бахче или огороде, на ферме или на выпасе... Чтобы развеялись иллюзии про "дешёвые" продукты.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8693
Партия Amanat предлагает вместо закупа продуктов в стабфонды...
Отправлено: 15.08.22 - 22:21
#2
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Вот и свежая новость. Очередной "ПАТАМУШКА" уволен.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об освобождении от должности вице-премьера, министра торговли и интеграции Бахыта Султанова, сообщила пресс-служба главы государства."Указом главы государства Султанов Бахыт Турлыханович освобожден от должности заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в сообщении. Другим указом Токаев назначил на этот пост исполняющим обязанности Серика Жумангарина, освободив его от должности председателя Агентства по защите и развитию конкуренции.Президент 14 июля на расширенном заседании правительства объявил выговоры министрам сельского хозяйства, а также торговли и интеграции за просчеты в сфере обеспечения сахаром.

[Исправлено: yudjin, 15.08.2022 - 22:22]
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