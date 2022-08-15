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≡ Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44887
Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
Отправлено: 15.08.22 - 19:53
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28-летнего водителя "Мерседеса", который сегодня ночью врезался в столб освещения, урны и повредил две лавочки в сити-центре Костаная, арестовали на 20 суток. Согласно постановлению административного суда, он лишен права управлять транспортным средством на 7 лет.


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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
882
Re: Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя...
Отправлено: 15.08.22 - 19:53
#1
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Цитата:
Вечером в пресс-службе Костанайского областного суда сообщили: экспертиза показала, что водитель был пьян. Источник:


А наличие мозгов у водителя проверяли?
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
349
Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
Отправлено: 15.08.22 - 20:22
#2
Комментарий удален модератором.
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l
§ ladas
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.03.19
Сообщений:
204
Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
Отправлено: 15.08.22 - 20:57
#3
Комментарий удален модератором.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2863
Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
Отправлено: 15.08.22 - 21:09
#4
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5454
Re: Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя...
Отправлено: 15.08.22 - 21:42
#5
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Стало не только опасно ходить, но и страшно ездить по дорогам, все куда-то спешат, сигналят и моргают почём зря, да и сотрудники полиции ещё весной часто патрулировали улицы, а сейчас видимо бензин экономят
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1573
Ночь, сити-центр, фонарь, изолятор - Водителя "Мерседеса" арестовали на 20 суток
Отправлено: 15.08.22 - 22:19
#6
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