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≡ Цветущая страна и база для НАТО
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44887
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
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Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2497
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 18:00
#75
Комментарий удален модератором.
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Кушмурунец23
§ Кушмурунец23
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан
Регистрация:
18.05.12
Сообщений:
541
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 18:47
#76
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Цитата:
alex_60:
самая пакостная страна в европе. из личного опыта. ну не считая прибалтов.

Согласен, какая то "подленькая" странушка, имею ввиду правительство. Жители, кто постарше, нормальные а вот молодежь...
Вот так поедешь путешествовать а они на тебя русского, нет я лучше куда нить в.... да хоть в Китай 8-)
Но власти проебалтийских стран, эти всех переплюнули. Этакая маленькая злющая собачонка. Мордочка как у лисицы, сама маленькая, сморщенная. Идешь мимо, а оно как привяжется пока не пнешь...
Недавно Толя Шарий, рекомендую посмотреть, описал одну из них... А ведь прав
Опять таки про путешествия по этим странам. Для Россиян закрывают шенген и т.д. Я вот русский из Казахстана, тоже ведь . А различить меня русский или украинец, белорус или даже татарин ??? Все равно там буду русским :lol:
Вот такие нынче путешествия по польшам и подобным им...
Дома лучше, зачем деньги везти недружественным ? У нас в деревне такой отдых можно сделать, что этим европейцам и не снилось. А если хотите куда то за пределы страны, то лучше России сейчас нет. Вот Москва, Питер какая красота, чистота, безопасность. Смотрю порой "Шагаю по Москве" А Алтай, Сахалин и ... Я не говорю про всякие Сочи и Крым... Уфа, Казань а по Золотому кольцу. Ведь не по наслышке а все есть в инете можно посмотреть ляпота :lol: :lol: Опять таки русский мир :lol: Все свои родные, татары чеченцы даги и т.д.

[Исправлено: Кушмурунец23, 15.08.2022 - 19:06]
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