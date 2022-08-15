Отправлено: - 16:13

КГСПС:

Тем, кто учился в советских автошколах, сейчас ездить реально страшно. На дорогах беспредел.ДПС тоже безграмотные.



Цитата:Да ДПС порядком никогда и не занимались. Не хочется, конечно, порочить всю дорожную службу, но многие там заточены не на порядок, а на пополнение карманов. По крайней мере личная статистика встреч с этими органами подтверждает это стопроцентно.