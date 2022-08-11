Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось. Читать статью
юля елиссева: как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой
Может полякам начать с себя и не испускать тяжелый дух, где не попададя? Если они считают это естественным процессом, то почему испражнения не так же естественны? Не нравиться, ну да ладно - установите мобильные туалеты. Польша же часть переодового общества, Европа!
юля елиссева: а как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой?
А вот Стивен Кинг считает по другому: Стрелок поискал слова, чтобы начать, и не нашел. — Надо отлить, — сказал он. Браун кивнул: — Это все вода. В кукурузу? — Само собой. Он поднялся по ступенькам и вышел в темноту. Над головой сверкала буйная россыпь звезд. Ветер не прекращался, он то стихал, то поднимался вновь. Над рассыпчатой землей кукурузного поля выгнулась подрагивающая струя мочи.
юля елиссева: неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ?
А это даже не важно. Важно, что раз вы выбрали эту систему, то уже участвуете в ее распространении, навязывании и дальнейшем окучивании пользователей. Хоть прямо, хоть косвенно вы увеличиваете финансовый поток в нужном направлении. Это как посмотреть пиратскую копию фильма и ходить всем рассказывать об этом кино.
юля елиссева: Нет, обычно травят новичком или полонием.
Это каких руководителей государств траванули новичком или полонием? Не нужно читать на ночь английских сказок, реальность куда ужаснее, чем они придумывают: "Правозащитники настаивают: уже беспомощного Каддафи истязали и убили, так же, как и несколько десятков людей его сопровождавших, среди которых был и его сын Мутассим. "Помимо Каддафи и его сына были убиты еще, по меньшей мере, 66 человек, находившихся в колонне из 50 автомобилей, пытавшейся вырваться из Сирта. Колонна автомобилей, в составе которой они передвигались, была разбомблена авиацией НАТО. Их захватили в плен, посадили у бетонной стены, допрашивали, били и унижали, а затем расстреляли около гостиницы "Махари" в Сирте - многие были убиты выстрелами в затылок", - рассказывает директор по чрезвычайным ситуациям Human Rights Watch Питер Букерт."
А вот она настоящая демократия: Узнав о гибели Муаммара Каддафи по SMS, госсекретарь США Хиллари Клинтон рассмеялась и прокомментировала это словами «Это хорошая новость» и «Мы пришли, мы увидели, он умер»
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