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Цветущая страна и база для НАТО
Цветущая страна и база для НАТО
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44885
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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(Пользователи)
- Откуда:
- Екатеринбург
- Регистрация:
- 13.03.09
- Сообщений:
- 982
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:31
Цитата:
Может полякам начать с себя и не испускать тяжелый дух, где не попададя? Если они считают это естественным процессом, то почему испражнения не так же естественны? Не нравиться, ну да ладно - установите мобильные туалеты. Польша же часть переодового общества, Европа!
юля елиссева:
как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой
как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой
Может полякам начать с себя и не испускать тяжелый дух, где не попададя? Если они считают это естественным процессом, то почему испражнения не так же естественны? Не нравиться, ну да ладно - установите мобильные туалеты. Польша же часть переодового общества, Европа!
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:31
Цитата:
А вот Стивен Кинг считает по другому:
Стрелок поискал слова, чтобы начать, и не нашел.
— Надо отлить, — сказал он.
Браун кивнул:
— Это все вода. В кукурузу?
— Само собой.
Он поднялся по ступенькам и вышел в темноту. Над головой сверкала буйная россыпь звезд. Ветер не прекращался, он то стихал, то поднимался вновь. Над рассыпчатой землей кукурузного поля выгнулась подрагивающая струя мочи.
юля елиссева:
а как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой?
а как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой?
А вот Стивен Кинг считает по другому:
Стрелок поискал слова, чтобы начать, и не нашел.
— Надо отлить, — сказал он.
Браун кивнул:
— Это все вода. В кукурузу?
— Само собой.
Он поднялся по ступенькам и вышел в темноту. Над головой сверкала буйная россыпь звезд. Ветер не прекращался, он то стихал, то поднимался вновь. Над рассыпчатой землей кукурузного поля выгнулась подрагивающая струя мочи.
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:34
Цитата:
И никто эти технологии бесплатно не раздает. За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.
Маркс:
Что такое американские технологии? Это технологии, созданные специалистами, собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.
Что такое американские технологии? Это технологии, созданные специалистами, собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.
И никто эти технологии бесплатно не раздает. За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 25.11.16
- Сообщений:
- 2862
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:46
Цитата:
Что бы мы делали на форуме, если бы не было указаний из Гондураса?
юля елиссева:
написал гражданин совдепии, пользуясь американским интернетом, сидя за компом собранным в Китае по американским технологиям.
написал гражданин совдепии, пользуясь американским интернетом, сидя за компом собранным в Китае по американским технологиям.
Что бы мы делали на форуме, если бы не было указаний из Гондураса?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:54
Цитата:
так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.
Маркс:
собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.
собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.
так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:56
Цитата:
неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ? Поди пользуетесь пиратскими версиями.
Маркс:
За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.
За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.
неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ? Поди пользуетесь пиратскими версиями.
(Пользователи)
- Регистрация:
- 24.05.18
- Сообщений:
- 1419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:59
Не ту страну назвали Гондурасом
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:41
Цитата:
Все коллекторы работают на правительство США. А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.
юля елиссева:
так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.
так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.
Все коллекторы работают на правительство США. А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:45
Цитата:
так эмигрируй из этой страны.
гражданин СССР:
Не ту страну назвали Гондурасом
Не ту страну назвали Гондурасом
так эмигрируй из этой страны.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:48
Цитата:
Нет, обычно травят новичком или полонием. Или устраивают крупнейшую со времен Второй мировой войну.
Маркс:
А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.
А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.
Нет, обычно травят новичком или полонием. Или устраивают крупнейшую со времен Второй мировой войну.
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:50
Цитата:
А это даже не важно. Важно, что раз вы выбрали эту систему, то уже участвуете в ее распространении, навязывании и дальнейшем окучивании пользователей. Хоть прямо, хоть косвенно вы увеличиваете финансовый поток в нужном направлении. Это как посмотреть пиратскую копию фильма и ходить всем рассказывать об этом кино.
юля елиссева:
неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ?
неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ?
А это даже не важно. Важно, что раз вы выбрали эту систему, то уже участвуете в ее распространении, навязывании и дальнейшем окучивании пользователей. Хоть прямо, хоть косвенно вы увеличиваете финансовый поток в нужном направлении. Это как посмотреть пиратскую копию фильма и ходить всем рассказывать об этом кино.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 15:08
Цитата:
как себя не оправдывай, но ты вор, если пользуешься пиратским софтом
[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2022 - 15:09]
Маркс:
А это даже не важно.
А это даже не важно.
как себя не оправдывай, но ты вор, если пользуешься пиратским софтом
[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2022 - 15:09]
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