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≡ Цветущая страна и база для НАТО
 
 
Страница 4 из 4«1234
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44885
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
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Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
982
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:31
#45
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Цитата:
юля елиссева:
как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой

Может полякам начать с себя и не испускать тяжелый дух, где не попададя? Если они считают это естественным процессом, то почему испражнения не так же естественны? Не нравиться, ну да ладно - установите мобильные туалеты. Польша же часть переодового общества, Европа!
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2485
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:31
#46
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Цитата:
юля елиссева:
а как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой?

А вот Стивен Кинг считает по другому:
Стрелок поискал слова, чтобы начать, и не нашел.
— Надо отлить, — сказал он.
Браун кивнул:
— Это все вода. В кукурузу?
— Само собой.
Он поднялся по ступенькам и вышел в темноту. Над головой сверкала буйная россыпь звезд. Ветер не прекращался, он то стихал, то поднимался вновь. Над рассыпчатой землей кукурузного поля выгнулась подрагивающая струя мочи.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2485
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:34
#47
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Цитата:
Маркс:
Что такое американские технологии? Это технологии, созданные специалистами, собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.

И никто эти технологии бесплатно не раздает. За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2862
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:46
#48
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Цитата:
юля елиссева:
написал гражданин совдепии, пользуясь американским интернетом, сидя за компом собранным в Китае по американским технологиям.

Что бы мы делали на форуме, если бы не было указаний из Гондураса?

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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:54
#49
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Цитата:
Маркс:
собранными со всего мира за деньги, взятые в долг у всего мира.

так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:56
#50
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Цитата:
Маркс:
За всякие лицензии весь мир еще и платит немалые деньги, заработанные своим трудом.

неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ? Поди пользуетесь пиратскими версиями.
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гражданин СССР
§ гражданин СССР
(Пользователи)
Регистрация:
24.05.18
Сообщений:
1419
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 12:59
#51
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Не ту страну назвали Гондурасом
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2485
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:41
#52
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Цитата:
юля елиссева:
так натравите коллекторов на правительство США, коли они вам должны что-то.

Все коллекторы работают на правительство США. А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:45
#53
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Цитата:
гражданин СССР:
Не ту страну назвали Гондурасом

так эмигрируй из этой страны.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:48
#54
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Цитата:
Маркс:
А кто чем-то недоволен, того быстро казнят, а подчиненных бомбят.

Нет, обычно травят новичком или полонием. Или устраивают крупнейшую со времен Второй мировой войну.
Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2485
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 14:50
#55
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Цитата:
юля елиссева:
неужели вы заплатили и за Виндозу на своем компе или за пакет офисных программ?

А это даже не важно. Важно, что раз вы выбрали эту систему, то уже участвуете в ее распространении, навязывании и дальнейшем окучивании пользователей. Хоть прямо, хоть косвенно вы увеличиваете финансовый поток в нужном направлении. Это как посмотреть пиратскую копию фильма и ходить всем рассказывать об этом кино.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2685
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 15.08.22 - 15:08
#56
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Цитата:
Маркс:
А это даже не важно.

как себя не оправдывай, но ты вор, если пользуешься пиратским софтом

[Исправлено: юля елиссева, 15.08.2022 - 15:09]
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