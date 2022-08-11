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юля елиссева:

как еще донести понаехавшим гражданам СНГ, что не надо справлять нужду большую и малую под каждой берёзой

Цитата:Может полякам начать с себя и не испускать тяжелый дух, где не попададя? Если они считают это естественным процессом, то почему испражнения не так же естественны? Не нравиться, ну да ладно - установите мобильные туалеты. Польша же часть переодового общества, Европа!