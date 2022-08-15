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≡ Чем опасны выброшенные на свалку просроченные лекарства из домашней аптечки
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44885
Чем опасны выброшенные на свалку просроченные лекарства из домашней аптечки
Отправлено: 15.08.22 - 14:29
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Выброшенные лекарства на свалках – это не только экологическая, но и эпидемиологическая угроза, отметили в департаменте экспертизы лекарственных средств.
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4234
Re: Чем опасны выброшенные на свалку просроченные лекарства из...
Отправлено: 15.08.22 - 14:29
#1
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Вывод: Это чем-то опасно, но, кроме как на свалку, пока некуда.
Получилась статья ни о чем))) 8-)
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