Re: Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который...

Отправлено: - 12:06

Добрый день читателям и сотрудника НГ. Мне кажется это последствия. Последствия деградации порядка на дорогах, в т.ч. из-за ослабления контроля со стороны соответствующих государственных органов. Сам являюсь активным водителем. Удивительно, но в наше время считается нормальным на зеленый моргающий (а то и желтый) прибавить газу чтобы успеть проехать, а многие выезжают на перекрестки уже на красный. Паркуются кто как получится, а не получается, бросаю машину там где остановились. Нет культуры на дорогах. Люди-водители стали как будто дикими чтоли... Водители автобусов вообще отдельная история - часто наблюдаю картину как они лезут на вторую полосу, несмотря на то что на следующем перекрестке через 150-200 метров им нужно совершать поворот направо. Страшно за наших детей, которые тоже являются участниками дорожного движения.