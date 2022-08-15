Прогноз на 5 дней
ясно+24°C
  • 766 мм рт.ст.
  • 27% влажность
  • С-СЗ, 3 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который бросил автомобиль и скрылся после ДТП
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44885
Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который бросил автомобиль и скрылся после ДТП
Отправлено: 15.08.22 - 10:23
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сообщение от охранника ТРЦ MART о том, что в центре города неустановленный водитель совершил ДТП, поступило на пульт «102» сегодня, 15 августа, в начале четвертого часа утра. «Мерседес» наехал на лавочки, урны и осветительные столбы.
Читать новость

сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5453
Re: Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который...
Отправлено: 15.08.22 - 10:23
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ночью , наркоманы делаются королями улицы. У нас в Рудном позавчера рано утром некий гражданина погоняло чих-пых, влетел на полном ходу на своем лексусе на выползающий со дворов пенсионера на стареньком Рено. По ТВ сказали , что виноват пенсионер
Профайл Посетить вебсайт
V
§ Vlad Kostanai
(Пользователи)
Регистрация:
29.11.19
Сообщений:
10
Re: Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который...
Отправлено: 15.08.22 - 12:06
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добрый день читателям и сотрудника НГ. Мне кажется это последствия. Последствия деградации порядка на дорогах, в т.ч. из-за ослабления контроля со стороны соответствующих государственных органов. Сам являюсь активным водителем. Удивительно, но в наше время считается нормальным на зеленый моргающий (а то и желтый) прибавить газу чтобы успеть проехать, а многие выезжают на перекрестки уже на красный. Паркуются кто как получится, а не получается, бросаю машину там где остановились. Нет культуры на дорогах. Люди-водители стали как будто дикими чтоли... Водители автобусов вообще отдельная история - часто наблюдаю картину как они лезут на вторую полосу, несмотря на то что на следующем перекрестке через 150-200 метров им нужно совершать поворот направо. Страшно за наших детей, которые тоже являются участниками дорожного движения.
Профайл
КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1572
Re: Разгром в Сити-центре - Полиция задержала водителя, который...
Отправлено: 15.08.22 - 14:17
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тем, кто учился в советских автошколах, сейчас ездить реально страшно. На дорогах беспредел.ДПС тоже безграмотные.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 72, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 72
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS