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Tenkisch:

СЛЕПОЕ ПОДРАЖАНИЕ ЗАПАДУ!

Цитата:Не соглашусь... Карнавал в Лисаковске много лет был , еще в более масштабном виде при Рау. Это была такая традиция, к которой за несколько месяцев готовились, специально гости из России и Германии ехали, подгадывая поездку к родственникам к карнавалу.Хорошо, что сохранили, в отличие от Костаная, где празднование мотыляется по календарю, подгоняя к приезду президента. У Костаная была многолетняя традиция празднования - выставка цветов... похерили с приходом Мухамбетова... ни выставки, ни цветов на улицах...Был замечательный этногородок РАЗНЫХ народов Костаная, в отличие от нынешней программы - дня батыра. Была вовлеченность в праздник коллективов, жителей... теперь одни концерты с непонятными "звездами".