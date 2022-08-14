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≡ Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44885
Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
Отправлено: 14.08.22 - 20:04
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По традиции колонну возглавил костанайский муниципальный оркестр. Сразу за ними госслужащие в образах пиратов Карибского моря вместе с Джеком Воробьём. Ой, простите - капитаном Джеком Воробьём.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2862
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 14.08.22 - 20:04
#1
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Одно слово - МОЛОДЦЫ!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
614
Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
Отправлено: 14.08.22 - 20:48
#2
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Могут же, хотя бы и Лисаковске, праздник устроить! Очень рад, что хоть там ещё праздник имеет быть место.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1484
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 14.08.22 - 21:02
#3
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Пару лет и я там участвовал со своим коллективом.
Дома есть фото, где с нами группа "Нэнси" стоит в обнимку.
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
982
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 15.08.22 - 12:37
#4
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Цитата:
serg kost:
Дома есть фото, где с нами группа "Нэнси" стоит в обнимку

2000-й?
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Мишаня
§ Мишаня
(Пользователи)
Откуда:
Екатеринбург
Регистрация:
13.03.09
Сообщений:
982
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 15.08.22 - 12:39
#5
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Все, конечно, круто. Но вот с погрузчиком явно переборщили - как бы не тот случай для использования. Неострожное движение - и из ковша два инвалида. Тот случай, когда жолпол недоработал.
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T
§ Tenkisch
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.08.18
Сообщений:
174
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 15.08.22 - 13:30
#6
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ПРИЕХАЛИ... СЛЕПОЕ ПОДРАЖАНИЕ ЗАПАДУ! НИЧЕГО РУССКОГО! НИЧЕГО КАЗАХСКОГО! И УЧИТЕЛЯ ТУДА ЖЕ! ДО ГЕЙ ПАРАДА ОСТАЛСЯ ОДИН ШАГ! ВПЕРЕД ЛИСАКОВЧАНЕ...
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8692
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 15.08.22 - 13:41
#7
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Цитата:
Tenkisch:
СЛЕПОЕ ПОДРАЖАНИЕ ЗАПАДУ!

Не соглашусь... Карнавал в Лисаковске много лет был , еще в более масштабном виде при Рау. Это была такая традиция, к которой за несколько месяцев готовились, специально гости из России и Германии ехали, подгадывая поездку к родственникам к карнавалу.
Хорошо, что сохранили, в отличие от Костаная, где празднование мотыляется по календарю, подгоняя к приезду президента. У Костаная была многолетняя традиция празднования - выставка цветов... похерили с приходом Мухамбетова... ни выставки, ни цветов на улицах...
Был замечательный этногородок РАЗНЫХ народов Костаная, в отличие от нынешней программы - дня батыра. Была вовлеченность в праздник коллективов, жителей... теперь одни концерты с непонятными "звездами".
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b
§ bgb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.05.12
Сообщений:
4234
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 15.08.22 - 14:35
#8
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А где предложение: Можно было ничего не проводить! Затраченные деньги - раздать нуждающимся, затраченные усилия - вскопать старушкам картошку! 8-)
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