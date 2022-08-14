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≡ Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44882
Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
Отправлено: 14.08.22 - 20:32
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"Перед родителями традиционно встает необходимость покупки школьной формы, обуви и канцелярских принадлежностей. При этом одним из самых чувствительных моментов в этом вопросе является их удорожание", - написал Смаилов в своем Facebook.
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8690
Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
Отправлено: 14.08.22 - 20:32
#1
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Цитата:
Премьер-министр отметил, что им поручено принять ряд срочных мер.

Ой бай, спохватились... очередное бла-бла-бла...
Большинство родителей уже и форму и канцтовары купили. Сегодня поехали на складскую, для школы необходимое в небольшом количестве...почти 9 тыщ... Хорошо рюкзак целый, обувь и форма в пору еще, взяли блузок пару ... 20 тыщ.

Цитата:
проведут переговоры с представителями Ассоциации легкой промышленности, крупных швейных цехов и ателье.

Пока вы переговорите, уже 1 четверть закончится... Да как ателье могут сдержать цены? Купили ткань, которая подорожала из-за курса рубля + работа..вот и цена. Они что должны в убыток шить, чтобы какой-то акиматовский чиновник отчитался о сдерживании цен?

Цитата:
В-четвертых, акиматы закрепят за малообеспеченными семьями госорганы и бизнес-структуры для оказания адресной помощи.

Да закрепили уже... письма ЩАСТЯ от акимата еще в конце июля в контору пришло. Как обычно полтора десятка детей, которых надо одеть, обуть.

А слабо нашему "богатому" государство вместо люстры в 30 метров в новой мечети выделить детям хотя бы по 50 тысяч к школе?

[Исправлено: yudjin, 14.08.2022 - 20:33]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
614
Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
Отправлено: 14.08.22 - 20:51
#2
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Цитата:
yudjin:
А слабо нашему "богатому" государство вместо люстры в 30 метров в новой мечети выделить детям хотя бы по 50 тысяч к школе?

Я конечно понимаю, что посягаю на святое. Но я бы сказал, зачем не только эта люстра, а и мечеть в таких размерах? Разве, что тои и прочее проводить. Помолится хоть Богу, хоть Аллаху можно и дома. Для этого храмы не нужны.
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Добринцофф
* Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8843
Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
Отправлено: 15.08.22 - 00:26
#3
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Цитата:
Эл-починно:
Помолится хоть Богу, хоть Аллаху можно и дома. Для этого храмы не нужны.

Работаю на складской база ОРТ,торгующий люд тут разных национальностей и вероисповедания,неоднократно наблюдал когда приходит время намаза,верующие достают коврик,находят в складе место где никого нет и моляться.
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Алиса
§ Алиса
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
21.06.09
Сообщений:
4823
Финансово смягчить предшкольные закупки поручил премьер-министр РК
Отправлено: 15.08.22 - 01:19
#4
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Цитата:
yudjin:
письма ЩАСТЯ от акимата

ну помимо этих "прошений" и иной "путь" проторен. Отдельные семьи уже как должное считают, что им просто ОБЯЗАНЫ помогать и жалуются, если вдруг какой-то отказ будет со стороны школы. Только на днях читала жалобу мамаши одной - школа отказала им в помощи подготовке к школе". Естественно администрация начала оправдываться. У меня вопрос к подобной категории: где школа сама может взять деньги? Школа не занимается коммерческой деятельностью. Если только будут что-то из бюджета выделять. Ну или самый "оптимальный" вариант - выход: учителя "добровольно" скидываются. А че им же некуда тратить зарплату свою. Очень схоже с добровольной подпиской на избранно-впихуемо-поддерживаемые местные и республиканские СМИ.
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