Отправлено: - 20:51

yudjin:

А слабо нашему "богатому" государство вместо люстры в 30 метров в новой мечети выделить детям хотя бы по 50 тысяч к школе?

Цитата:Я конечно понимаю, что посягаю на святое. Но я бы сказал, зачем не только эта люстра, а и мечеть в таких размерах? Разве, что тои и прочее проводить. Помолится хоть Богу, хоть Аллаху можно и дома. Для этого храмы не нужны.