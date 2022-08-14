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≡ Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44882
Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
Отправлено: 14.08.22 - 20:04
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По традиции колонну возглавил костанайский муниципальный оркестр. Сразу за ними госслужащие в образах пиратов Карибского моря вместе с Джеком Воробьём. Ой, простите - капитаном Джеком Воробьём.
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Козлов я
§ Козлов я
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
25.11.16
Сообщений:
2861
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 14.08.22 - 20:04
#1
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Одно слово - МОЛОДЦЫ!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
614
Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта Рау. Как карнавал вернулся на улицы Лисаковска - много фото
Отправлено: 14.08.22 - 20:48
#2
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Могут же, хотя бы и Лисаковске, праздник устроить! Очень рад, что хоть там ещё праздник имеет быть место.
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1484
Re: Супергерои, госслужащие-пираты и несбывшаяся мечта Альберта...
Отправлено: 14.08.22 - 21:02
#3
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Пару лет и я там участвовал со своим коллективом.
Дома есть фото, где с нами группа "Нэнси" стоит в обнимку.
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