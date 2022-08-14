Отправлено: - 20:45

Страшный скандал произошел в местном футболеВчера на матче группа молодых людей из Костаная, согласились на пару часов стать фанатами "Зриньски". Как оказалось, за оказанные услуги им было заплачено по 5 тысяч тенге.Интересно, что около дясятка фанатов "Зриньски" прибывших на матч из Боснии не поддержали "наёмных" болельщиков и предпочли держаться в стороне от нихНо тут был интересный момент, об этом пишут на странице болельщиков Тобола в ВК.--------------------Один из подростков на фото в академии Тобола тренируется. Это так?К сожалению это правда. Его уже отчислили за этот инцидент