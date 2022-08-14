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≡ "Далее у нас остался чемпионат" - Тренер "Тобола" о целях команды после вылета из еврокубков и Кубка РК
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44882
"Далее у нас остался чемпионат" - Тренер "Тобола" о целях команды после вылета из еврокубков и Кубка РК
Отправлено: 14.08.22 - 20:45
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«Тобол» в меньшинстве не сумел дожать «Зриньски» и прекратил борьбу в еврокубках. Рассказываем подробно о том, как прошел матч с боснийцами и как его оценил главный тренер "Тобола".
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d
§ dvb
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.08.14
Сообщений:
348
Re: "Далее у нас остался чемпионат" - Тренер...
Отправлено: 14.08.22 - 20:45
#1
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Страшный скандал произошел в местном футболе :-)
Вчера на матче группа молодых людей из Костаная, согласились на пару часов стать фанатами "Зриньски". Как оказалось, за оказанные услуги им было заплачено по 5 тысяч тенге.Интересно, что около дясятка фанатов "Зриньски" прибывших на матч из Боснии не поддержали "наёмных" болельщиков и предпочли держаться в стороне от них
Но тут был интересный момент, об этом пишут на странице болельщиков Тобола в ВК.
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Один из подростков на фото в академии Тобола тренируется. Это так?
К сожалению это правда. Его уже отчислили за этот инцидент
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