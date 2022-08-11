Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось. Читать статью
111: Просто древняя неточная ракета как и множество древних.
На дальности 300 километров точность попадания 30 метров. Надеюсь, эти сведения уже перестали быть секретными и меня не привлекут. А то Кайрат не дремлет. Даже сейчас, плохо помня все детали комплекса, поражаешься той мощи конструкторской мысли, которая была заложена в это изделие. Там такие ТТХ, что даже сейчас трудно представить такой прогресс. Если что, информация из первых рук.
Я могу выехать только зимой, у меня кошки, собаки, куры, я не могу их бросить и уехать. Скорее я больше скучаю без них, а думаю что они. Кстати, Польша ведь в Еврозоне, почему не евро? Помню, 92 году ездили с приятелем в город Гродно, в Беларуси. Там рядом сразу стык нескольких границ, украинский, польский и литовский. Ездили на ярмарку откуда затоваривались торгаши из Лужников и Черкизовская. Ряды огромных фур, а на баннерах цены в злотах, Литах, карбованцы, зайчики, рубли и конечно доллары. Интересное время было, приятно вспоминать
Помню как первый раз наверное где то в 1993-1995 увидел полячек торгашек в Барановичах,тётки с зелёными длинными ногтями и с такого же цвета волосами,для меня приехавшего из Кустаная был настоящий шок,я таких людей вообще до этого не видел и даже не представлял что такие бывают.
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