Re: Цветущая страна и база для НАТО

Отправлено: - 23:36

Я могу выехать только зимой, у меня кошки, собаки, куры, я не могу их бросить и уехать. Скорее я больше скучаю без них, а думаю что они. Кстати, Польша ведь в Еврозоне, почему не евро? Помню, 92 году ездили с приятелем в город Гродно, в Беларуси. Там рядом сразу стык нескольких границ, украинский, польский и литовский. Ездили на ярмарку откуда затоваривались торгаши из Лужников и Черкизовская. Ряды огромных фур, а на баннерах цены в злотах, Литах, карбованцы, зайчики, рубли и конечно доллары. Интересное время было, приятно вспоминать