Чудесатое фото!
Кайое-то кривокосое подобие тротуара.
Не имеющее продолжения на другой стороне перехода.
Разноформатные знаки разных эпох и правил поставленные от балды.
Скрюченное обшарпанное бомжовое здание.
Покосившаяся опора от украденной чинушами контактной сети городского транспорта.
Чистейший сюрреализм!!
Мне кажется что ответственных чинушмашек нужно вывозить сюда и лбом бить об всё это по очереди.
Очевидно что другого языка они не понимают.
У них там в акунаматате все такое-же обшарпанное и скрюченное?
Или сахар воровать они предпочитают с евроремонтом и золотыми шторами?
Корней Чуковский
Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки.
И была у них одна
Скрюченная кошка,
И мяукала она.
Сидя у окошка.
А за скрюченным мостом
Скрюченная баба
По болоту босиком
Прыгала, как жаба.
И была в руке у ней
Скрюченная палка,
И летела вслед за ней
Скрюченная галка.