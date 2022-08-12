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Чудесатое фото!Кайое-то кривокосое подобие тротуара.Не имеющее продолжения на другой стороне перехода.Разноформатные знаки разных эпох и правил поставленные от балды.Скрюченное обшарпанное бомжовое здание.Покосившаяся опора от украденной чинушами контактной сети городского транспорта.Чистейший сюрреализм!!Мне кажется что ответственных чинушмашек нужно вывозить сюда и лбом бить об всё это по очереди.Очевидно что другого языка они не понимают.У них там в акунаматате все такое-же обшарпанное и скрюченное?Или сахар воровать они предпочитают с евроремонтом и золотыми шторами?Корней ЧуковскийЖил на свете человек,Скрюченные ножки,И гулял он целый векПо скрюченной дорожке.А за скрюченной рекойВ скрюченном домишкеЖили летом и зимойСкрюченные мышки.И стояли у воротСкрюченные ёлки,Там гуляли без заботСкрюченные волки.И была у них однаСкрюченная кошка,И мяукала она.Сидя у окошка.А за скрюченным мостомСкрюченная бабаПо болоту босикомПрыгала, как жаба.И была в руке у нейСкрюченная палка,И летела вслед за нейСкрюченная галка.