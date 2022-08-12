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≡ Курьезы с дорожным знаком
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44879
Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 12.08.22 - 18:17
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Скажите, кто так поставил дорожный знак пешеходный переход на Т-образном перекрестке улиц Алтынсарина и Орджоникидзе? В общем, дорожный знак должен смотреть в сторону улицы Орджоникидзе, а смотрит на Алтынсарина. Получается, что на улице Алтынсарина два знака "Пешеходный переход" и располагаются они на расстояние двух шагов друг от друга. Что, естественно, вводит в заблуждение пешеходов и водителей.
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Серый волк
§ Серый волк
(Полноправные пользователи)
Откуда:
В двух пальцах от дома на глобусе
Регистрация:
19.08.08
Сообщений:
12376
Re: Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 12.08.22 - 18:17
#1
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Чудесатое фото!
Кайое-то кривокосое подобие тротуара.
Не имеющее продолжения на другой стороне перехода.
Разноформатные знаки разных эпох и правил поставленные от балды.
Скрюченное обшарпанное бомжовое здание.
Покосившаяся опора от украденной чинушами контактной сети городского транспорта.
Чистейший сюрреализм!! :-)

Мне кажется что ответственных чинушмашек нужно вывозить сюда и лбом бить об всё это по очереди.
Очевидно что другого языка они не понимают.
У них там в акунаматате все такое-же обшарпанное и скрюченное?
Или сахар воровать они предпочитают с евроремонтом и золотыми шторами?
:-)

Корней Чуковский

Жил на свете человек,
Скрюченные ножки,
И гулял он целый век
По скрюченной дорожке.
А за скрюченной рекой
В скрюченном домишке
Жили летом и зимой
Скрюченные мышки.
И стояли у ворот
Скрюченные ёлки,
Там гуляли без забот
Скрюченные волки.
И была у них одна
Скрюченная кошка,
И мяукала она.
Сидя у окошка.
А за скрюченным мостом
Скрюченная баба
По болоту босиком
Прыгала, как жаба.
И была в руке у ней
Скрюченная палка,
И летела вслед за ней
Скрюченная галка.

:lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16772
Re: Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 12.08.22 - 23:19
#2
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Там ничего такого, видно же, что провернули его..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25254
Re: Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 14.08.22 - 11:38
#3
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Цитата:
111:
что провернули его..

Приварить к основанию стойки,
кусок трубки, уголка,
поперёк. И никто не провернёт... :lol: ;-)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6352
Re: Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 14.08.22 - 16:29
#4
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Цитата:
drakon:
Приварить

---Там и столб кривой . Так просто нельзя -- надо совещание собрать сначала .
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
610
Курьезы с дорожным знаком
Отправлено: 14.08.22 - 16:45
#5
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Цитата:
Гога:
надо совещание собрать сначала .

Переименовать- однозначно, иначе не поможет. :lol:
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