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Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44879
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
На казахстанском рынке ожидается дефицит риса. Низкая цена и тот факт, что Казахстан увеличивает экспорт, могут стать причинами дефицита. Министерство сельского хозяйства уже обеспокоилось таким стечением обстоятельств, а торговые сети ощутили перебои с поставками.
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1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16772
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
Где то во Вьетнаме или Сев.Корее рис нужен, там ведь ничего нет.
У нас думаю его хватает с избытком..
У нас думаю его хватает с избытком..
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:19
Цитата:
Марик, Наталья, варит тебе - Плов?...
111:
У нас думаю его хватает с избытком..
У нас думаю его хватает с избытком..
Марик, Наталья, варит тебе - Плов?...
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:21
Наверное, из Индийского Риса?...
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 01.06.18
- Сообщений:
- 2480
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 16:54
Ну всё, с сахаром покончили. Теперь лодку с рисом начали раскачивать. Хватай, кто может! Завтра цены улетают в космос.
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 17:01
Цитата:
Всегда думал, что для того что бы что то ограничить в экспертном эквиваленте, то это нужно произвести.
С каких пор вывоз риса - транзит, стал экспортом? Они бы ещё экспорт корейских и китайских телевизоров изобрели.
NG.kz:
Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Всегда думал, что для того что бы что то ограничить в экспертном эквиваленте, то это нужно произвести.
С каких пор вывоз риса - транзит, стал экспортом? Они бы ещё экспорт корейских и китайских телевизоров изобрели.
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16772
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 17:46
Цитата:
Редкий случай, мы все равно там мясо выковыриваем, рис выкидываем..
drakon:
Марик, Наталья, варит тебе - Плов?
Марик, Наталья, варит тебе - Плов?
Редкий случай, мы все равно там мясо выковыриваем, рис выкидываем..
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 18:02
Редакция, при копипасты материала, задумайтесь:
Цитата:
может, импорт???
[Исправлено: electro, 13.08.2022 - 18:04]
Цитата:
российские специалисты посчитали, что это приведёт к падению урожая риса на 40%, и Россия увеличила экспорт. Источник:
может, импорт???
[Исправлено: electro, 13.08.2022 - 18:04]
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 26.08.21
- Сообщений:
- 1483
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 19:29
Экспорт, импорт... какая разница?!
Это раньше, в советские времена на такие мелочи обращали внимание.
Вот придёт в СМИ поколение тиктокеров, ещё и не то напишут...
Это раньше, в советские времена на такие мелочи обращали внимание.
Вот придёт в СМИ поколение тиктокеров, ещё и не то напишут...
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 13.08.22 - 21:00
Видимо, отпуска, поэтому редакция и не реагирует...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- рудный
- Регистрация:
- 03.07.12
- Сообщений:
- 5451
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 13.08.22 - 21:58
Расписали конечно красиво, но финпол видимо ждет очередной окрик или пинок, чтоб занимались прямыми обязанностями, наверняка опять ненасытные чиновники готовят очередную свинью
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 14.08.22 - 10:16
Следующий "дефицит" : пшеница
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 11359
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 14.08.22 - 12:07
Я уже знаю как будут решать проблему. Новые поля/заводы строить не выгодно, этот как второй подборок наростить для экономики(с) Нужно ограничить продажу риса иностранцам.
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 14.08.22 - 12:45
Цитата:
Во правильное решение, да и продавать не удостоверению личности, а по техпаспорту, что бы с русучётом не получили ни грамма, казахстанского риса.
Vit:
Нужно ограничить продажу риса иностранцам.
Нужно ограничить продажу риса иностранцам.
Во правильное решение, да и продавать не удостоверению личности, а по техпаспорту, что бы с русучётом не получили ни грамма, казахстанского риса.
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 14.08.22 - 13:08
Цитата:
Правильно. А то весь рис, съедят...
Эл-починно:
что бы с русучётом не получили ни грамма, казахстанского риса.
что бы с русучётом не получили ни грамма, казахстанского риса.
Правильно. А то весь рис, съедят...
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