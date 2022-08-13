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≡ Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
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В церемонии открытия принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также другие эксы: бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, бывший вице-премьер Сапарбаев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
#1
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Я, это самая большая буква в алфавите
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6349
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 10:43
#2
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За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия====отдельные уже по программе 2050 живут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 14:26
#3
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Цитата:
Гога:
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====

Это кто у вас в России живет так?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25251
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:16
#4
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Для себя - строили.
Отпевать их всех,
там - будут... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6349
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:53
#5
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Цитата:
111:
цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz.
***За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия и я сказал: надо поддержать строительство данной мечети.***------Марик , ты только заголовки читаешь ?? Статью прочитай ещё раз - увидишь , кто это сказал
:lol: ;-) :-P
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
608
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 15:57
#6
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Цитата:
Гога:
Марик , ты только заголовки читаешь ?

Он вообще не читатель - он писатель. :lol:
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8689
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:00
#7
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Сколько уже можно строить эти мечети? Одна на одной, и каждый раз круче, выше, больше, дорого-богато...
Правильно Ленин сказал: религия-опиум для народа.
Задурманивают мозги, чтобы не видели и не осозновали как в аулах без воды нищенствуют, как молодежь по съемным мыкается, как многодетным по акции "Дорога в школу" канцтовары и одежду покупают, как акиматовское жульё сахаром приторговывает, в то время как пенсионеры часами ждут и бьются за килограмм.

Цитата:
Хочу отметить, что здесь могут в одно время молиться 30 тысяч человек.

Можно и 15 миллионов одновременно заставить молиться... работать кто будет?

[Исправлено: yudjin, 13.08.2022 - 20:04]
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ПолиграфЪ Боярышников
§ ПолиграфЪ Боярышников
(Полноправные пользователи)
Откуда:
город Костанай
Регистрация:
22.05.17
Сообщений:
881
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 20:27
#8
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Цитата:
Гога:
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====

А отдельные «Родственнички» в кутузке щи хлебают если что! Наверное первый пришёл за их души молиться! Цитата:
yudjin:

Сколько уже можно строить эти мечети?


Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25251
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:31
#9
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Тебя не спросят однозначно!

А надо бы, у народа - спросить... :-o
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yudjin
§ yudjin
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
19.07.08
Сообщений:
8689
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:48
#10
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Цитата:
ПолиграфЪ Боярышников:
Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!

Смотри лоб не расшиби.
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
907
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 21:12
#11
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Просто этой ушлепской "прослойке" надо прикрываться религией. для успокоения.
Но ведь дойдёт же, когда-нибудь, до людей........
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