Отправлено: - 20:00

Хочу отметить, что здесь могут в одно время молиться 30 тысяч человек.

[Исправлено: yudjin, 13.08.2022 - 20:04]

Сколько уже можно строить эти мечети? Одна на одной, и каждый раз круче, выше, больше, дорого-богато...Правильно Ленин сказал: религия-опиум для народа.Задурманивают мозги, чтобы не видели и не осозновали как в аулах без воды нищенствуют, как молодежь по съемным мыкается, как многодетным по акции "Дорога в школу" канцтовары и одежду покупают, как акиматовское жульё сахаром приторговывает, в то время как пенсионеры часами ждут и бьются за килограмм.Цитата:Можно и 15 миллионов одновременно заставить молиться... работать кто будет?