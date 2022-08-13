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Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 44878
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
В церемонии открытия принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также другие эксы: бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, бывший вице-премьер Сапарбаев.
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s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 424
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
Я, это самая большая буква в алфавите
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 10:43
За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия====отдельные уже по программе 2050 живут
1
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 17.01.12
- Сообщений:
- 16771
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 14:26
Цитата:
Это кто у вас в России живет так?
Гога:
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====
Это кто у вас в России живет так?
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:16
Для себя - строили.
Отпевать их всех,
там - будут...
Отпевать их всех,
там - будут...
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:53
Цитата:
111:***За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия и я сказал: надо поддержать строительство данной мечети.***------Марик , ты только заголовки читаешь ?? Статью прочитай ещё раз - увидишь , кто это сказал
цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz.
цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 608
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 15:57
Цитата:
Он вообще не читатель - он писатель.
Гога:
Марик , ты только заголовки читаешь ?
Марик , ты только заголовки читаешь ?
Он вообще не читатель - он писатель.
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:00
Сколько уже можно строить эти мечети? Одна на одной, и каждый раз круче, выше, больше, дорого-богато...
Правильно Ленин сказал: религия-опиум для народа.
Задурманивают мозги, чтобы не видели и не осозновали как в аулах без воды нищенствуют, как молодежь по съемным мыкается, как многодетным по акции "Дорога в школу" канцтовары и одежду покупают, как акиматовское жульё сахаром приторговывает, в то время как пенсионеры часами ждут и бьются за килограмм.
Цитата:
Можно и 15 миллионов одновременно заставить молиться... работать кто будет?
[Исправлено: yudjin, 13.08.2022 - 20:04]
Правильно Ленин сказал: религия-опиум для народа.
Задурманивают мозги, чтобы не видели и не осозновали как в аулах без воды нищенствуют, как молодежь по съемным мыкается, как многодетным по акции "Дорога в школу" канцтовары и одежду покупают, как акиматовское жульё сахаром приторговывает, в то время как пенсионеры часами ждут и бьются за килограмм.
Цитата:
Хочу отметить, что здесь могут в одно время молиться 30 тысяч человек.
Можно и 15 миллионов одновременно заставить молиться... работать кто будет?
[Исправлено: yudjin, 13.08.2022 - 20:04]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- город Костанай
- Регистрация:
- 22.05.17
- Сообщений:
- 881
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 20:27
Цитата:
А отдельные «Родственнички» в кутузке щи хлебают если что! Наверное первый пришёл за их души молиться! Цитата:
Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!
Гога:
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====
А отдельные «Родственнички» в кутузке щи хлебают если что! Наверное первый пришёл за их души молиться! Цитата:
yudjin:
Сколько уже можно строить эти мечети?
Сколько уже можно строить эти мечети?
Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:31
Цитата:
А надо бы, у народа - спросить...
ПолиграфЪ Боярышников:
Тебя не спросят однозначно!
Тебя не спросят однозначно!
А надо бы, у народа - спросить...
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 20:48
Цитата:
Смотри лоб не расшиби.
ПолиграфЪ Боярышников:
Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!
Сколько потребуется столько и будут строить! Тебя не спросят однозначно!
Смотри лоб не расшиби.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Кустанай
- Регистрация:
- 01.01.15
- Сообщений:
- 907
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 21:12
Просто этой ушлепской "прослойке" надо прикрываться религией. для успокоения.
Но ведь дойдёт же, когда-нибудь, до людей........
Но ведь дойдёт же, когда-нибудь, до людей........
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