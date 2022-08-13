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≡ Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
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На казахстанском рынке ожидается дефицит риса. Низкая цена и тот факт, что Казахстан увеличивает экспорт, могут стать причинами дефицита. Министерство сельского хозяйства уже обеспокоилось таким стечением обстоятельств, а торговые сети ощутили перебои с поставками.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
#1
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Где то во Вьетнаме или Сев.Корее рис нужен, там ведь ничего нет.
У нас думаю его хватает с избытком..
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:19
#2
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Цитата:
111:
У нас думаю его хватает с избытком..

Марик, Наталья, варит тебе - Плов?... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:21
#3
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Наверное, из Индийского Риса?... :lol: ;-)
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2480
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 16:54
#4
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Ну всё, с сахаром покончили. Теперь лодку с рисом начали раскачивать. Хватай, кто может! Завтра цены улетают в космос.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
608
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 17:01
#5
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Цитата:
NG.kz:
Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен

Всегда думал, что для того что бы что то ограничить в экспертном эквиваленте, то это нужно произвести.
С каких пор вывоз риса - транзит, стал экспортом? :lol: Они бы ещё экспорт корейских и китайских телевизоров изобрели. :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 17:46
#6
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Цитата:
drakon:
Марик, Наталья, варит тебе - Плов?

Редкий случай, мы все равно там мясо выковыриваем, рис выкидываем..
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electro
§ electro
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Кустанай
Регистрация:
01.01.15
Сообщений:
905
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 18:02
#7
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Редакция, при копипасты материала, задумайтесь:
Цитата:
российские специалисты посчитали, что это приведёт к падению урожая риса на 40%, и Россия увеличила экспорт. Источник:

может, импорт???

[Исправлено: electro, 13.08.2022 - 18:04]
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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1483
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 19:29
#8
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Экспорт, импорт... какая разница?!
Это раньше, в советские времена на такие мелочи обращали внимание.
Вот придёт в СМИ поколение тиктокеров, ещё и не то напишут...
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