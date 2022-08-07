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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 518 из 519«1...516517518519»
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Куратор темы: drakon
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.22 - 15:57
#7756
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Цитата:
111:
Мои на Узкой тоже были жд дорожниками,

Марик, тебя тоже, поздравляю... :lol: :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.22 - 16:02
#7757
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Цитата:
drakon:
Марик, тебя тоже, поздравляю

Мне даже поезд, что укладывает рельсы, водить давали.
Правда там одна только газулька слева на уровне локтя помню.
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.22 - 16:05
#7758
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Цитата:
111:
Правда там одна только газулька с

Так, Марик, и ты Железнолорожник... :oops: :-P
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6348
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.22 - 18:19
#7759
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Цитата:
111:
Мои

---Твои --- кто ???
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6348
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 07.08.22 - 18:20
#7760
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Цитата:
drakon:
Марик, и ты Железнолорожник...

----Все , кто с Узкой ----Железнодорожники !!! :lol: ;-) :-P
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.08.22 - 11:54
#7761
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Всем, Доброе Утро!!!... :lol: ;-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 11.08.22 - 12:00
#7762
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Привет дракоша..
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 13:33
#7763
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Привет, дружище Драк!
Встретимся в Италии? :lol:

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 13:45
#7764
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Или в Испании? (У вас там всё рядом. Можно за сутки проскакать в телеге пол-Европы!)
Там можно станцевать болеро. Романтика!
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 15:56
#7765
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Цитата:
таноми52:
Встретимся в Италии? :lol:

Я всегда - готов... :lol: ;-)
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 15:59
#7766
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Цитата:
таноми52:
Там можно станцевать болеро.

Запросто. Я в молодости,
в танцевальной школе - занимался... :oops:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 16:00
#7767
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25249
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 16:03
#7768
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Всётаки они меня, нашли на парковке .
Теперь будут ждать- Барбару.
Машина чмслится на ней... 8-) :-o
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 19:06
#7769
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Цитата:
drakon:
Я в молодости, в танцевальной школе - занимался...


Желанный партнёр! Редко встретишь хорошего танцора!
Отведём душу, Вик! Люблю танцевать! Да после бутылочки темпранильо!

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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
3115
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Отправлено: 13.08.22 - 19:13
#7770
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Надеюсь, ты такой же нежный партнёр, как и этот седовласый красавец! :-) ;-)
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