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≡ Цветущая страна и база для НАТО
 
 
Страница 3 из 3«123
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 11.08.22 - 11:59
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Что можно увидеть и услышать в Польше этим летом - путевые заметки жительницы Костаная. Изначально было решено делать краткие заметки, и все, что представлялось взору, показывать не как восторженный или обличительный путешественник, а исключительно как человек, который свои наблюдения переносит в текст. Так и получилось.
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2480
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 22:20
#30
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Цитата:
111:
Просто древняя неточная ракета как и множество древних.

На дальности 300 километров точность попадания 30 метров. Надеюсь, эти сведения уже перестали быть секретными и меня не привлекут. А то Кайрат не дремлет. Даже сейчас, плохо помня все детали комплекса, поражаешься той мощи конструкторской мысли, которая была заложена в это изделие. Там такие ТТХ, что даже сейчас трудно представить такой прогресс. Если что, информация из первых рук.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 22:49
#31
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Цитата:
Маркс:
точность попадания 30 метров. Надею

Это много..
А потому много жертв.
У того же Атакмс 164го радиус отклонения на 300 км всего 3 метра..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 22:55
#32
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Цитата:
Маркс:
дальности 300 километров точность попадания 30 метров. Надеюсь

Тут написано что на дальности 180 Отклонение круговое на 450 метров..
Если представить что в округе жилые дома, а что представлять, и так все видно..

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s
§ serg kost
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
26.08.21
Сообщений:
1483
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 23:32
#33
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А постарше ничего не нашлось?
Например, ракеты ФАУ с отклонением в несколько километров?
Про Краснополь, который попадает в форточку, в курсе?
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сайлау курманов
§ сайлау курманов
(Полноправные пользователи)
Откуда:
рудный
Регистрация:
03.07.12
Сообщений:
5448
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 12.08.22 - 23:36
#34
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Я могу выехать только зимой, у меня кошки, собаки, куры, я не могу их бросить и уехать. Скорее я больше скучаю без них, а думаю что они. Кстати, Польша ведь в Еврозоне, почему не евро? Помню, 92 году ездили с приятелем в город Гродно, в Беларуси. Там рядом сразу стык нескольких границ, украинский, польский и литовский. Ездили на ярмарку откуда затоваривались торгаши из Лужников и Черкизовская. Ряды огромных фур, а на баннерах цены в злотах, Литах, карбованцы, зайчики, рубли и конечно доллары. Интересное время было, приятно вспоминать
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Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2480
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 13.08.22 - 07:56
#35
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Цитата:
111:
Это много..
А потому много жертв.

Это было в 1959-м году. К тому же точность зависит от многих факторов. Учитываются даже метеорологические бюллетени - Метео44. На полигонных испытаниях ракета показывала точность попадания - 1 метр.

А у ATACMS для модификации 1991 года приведена точность 250-300 м на 165 км. В два раза меньше дальность и в 10 раз меньше точность. Это и есть знаменитое американское превосходство?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16771
Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 13.08.22 - 14:29
#36
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Цитата:
Маркс:
Это и есть знаменитое американское превосходство?

По войне видно, и да, нет такого 250-300 метров..
Ты смотрел теххарактеристики?
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Добринцофф
§ Добринцофф
(Уважаемые пользователи)
Регистрация:
16.05.11
Сообщений:
8841
Re: Цветущая страна и база для НАТО
Отправлено: 13.08.22 - 18:49
#37
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Цитата:
В который раз наблюдаю приветливость польских женщин друг к другу. Улыбаются, все какие-то манкие, упругие, кровь с молоком.

Источник:

Помню как первый раз наверное где то в 1993-1995 увидел полячек торгашек в Барановичах,тётки с зелёными длинными ногтями и с такого же цвета волосами,для меня приехавшего из Кустаная был настоящий шок,я таких людей вообще до этого не видел и даже не представлял что такие бывают.
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