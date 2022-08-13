Отправлено: - 17:01

NG.kz:

Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен

Цитата:Всегда думал, что для того что бы что то ограничить в экспертном эквиваленте, то это нужно произвести.С каких пор вывоз риса - транзит, стал экспортом?Они бы ещё экспорт корейских и китайских телевизоров изобрели.