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≡ Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
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На вопрос, почему так получилось с газом, я могу предположить два варианта ответа. Первый: это было сделано по заказу бизнеса. Нам объявляют, что газа у бытовых потребителей не будет с 1 по 25 августа. У жителей, естественно, возникает вопрос: как питаться это время?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
366
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
#1
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с газом точно нахимичили. Да и по другим моментам все очень некрасиво и нескладно получается.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 09:32
#2
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Я неплохо по своим прошлым временам в бизнесе, знаю руководство газовиков, в отличие от всех других служб, оно т. е руководство компетентное и адекватное, тут я думаю сыграло роль советское прошлое, а именно, трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал, это образец того . как мы можем перетерпеть, никто даже и не подумал, а может есть всё таки возможности, первыми возмутились профессионалы. которые знают что и как там устроено. А мы, пытались перетерпеть, сказали сверху, значит надо. такие уж мы, я в силу природной лени, на все упрёки жены, все уже купили плитки, всё отнекивался, однако и лень на что то бывает годна, не купил бесполезную вещь , которая потом годами бы лежала на антресолях
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u
§ ur_val
(Пользователи)
Регистрация:
28.01.22
Сообщений:
2
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:10
#3
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У нас как в том анекдоте "сидит апашка и в рев говорит хочу жить в Казахстане,дети вокруг ее бегают в панике ну все у апашки крыша съехала, так мы и так в Казахстане живём,нет хочу жить в Казахстане и все ну думают все надо вызывать психиатра,ну мы же в Казахстане живём,апашка в рев нет хочу жить в Казахстане который по Хабару показывают
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:32
#4
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Хабар это пропаганда. это функция государства, которую, оно выполняет, как умеет, относитесь снисходительно к этому
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
298
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:16
#5
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Цитата:
А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК?

25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.

20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.

Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер право­устанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответствен­на перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, тради­циям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Ка­захстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, на­стоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Респуб­лики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Респуб­лике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективиза­ции, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, про­живающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, соци­ального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жи­тельства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, эконо­мических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свобода­ми, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конститу­цией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекра­щения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]

[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]

[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]
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КГСПС
§ КГСПС
(Пользователи)
Регистрация:
30.01.17
Сообщений:
1571
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:35
#6
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трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю? Только если тупо покрасить кисточкой.Радует в данной ситуации, что хоть на рудненской ТЭЦ специалисты адекватные. Запланировали ремонт на 25 дней и не смотрят, дали газ или нет.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
892
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:50
#7
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В 2015 году начинал осваивать участок под строительство дома и уже тогда власти обещали в 2018 газ в новый микрорайон, а потом дороги, освещение и т.д. Сегодня 2022, а ни того, ни другого, ни третьего нет. Вот вам и цена обещаниям чиновников. Им верить-себя не уважать.
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Alehander
§ Alehander
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Рудный
Регистрация:
07.08.19
Сообщений:
298
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:08
#8
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Цитата:
КГСПС:
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю?

Справка от АО «КазТрансГазАймак»: По результатам внутритрубной дефектоскопии на участке с 19,2 – 104 км МГ «Карталы-Рудный» выявлены дефекты, подлежащие устранению в количестве 48 ед, в том числе замена катушек – 33ед; замена труб – 8 ед; ремонт шлифовкой – 7 ед. По состоянию на 10 августа 2022 года дефекты устранены в полном объеме. Мобилизовано для данных работ всего: 6 ремонтных бригад, прибывшие из разных регионов, из Уральска, Атырау, Актау, Тараза, Костаная; 2 бригады изолировщиков из состава работников Костанайского ЛПУ; 4 бригады полевых исследовательских лабораторий из г. Уральска. Всего 104 специалиста принимали участие в ремонтных работах. Задействовано при проведении ремонтных работ 103 единицы спецтехники, это землеройные, сварочные, грузоподъемные машины и механизмы, а также вспомогательная техника. Население Костанайской области в период ремонтных работ были обеспечены природным газом в полном объеме, без ограничений. Промышленные и коммунально-бытовые объекты начали поэтапно подключать. В целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей природного газа Костанайской области филиал «УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» провел весь комплекс работ в полном объеме, безаварийно и досрочно завершил работы на МГ «Карталы-Рудный».
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Артем Марусич
§ Артем Марусич
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
27.04.18
Сообщений:
452
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:18
#9
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Цитата:
Выезжающие на постоянное место жительства в Россию, Канаду и т. д. обязаны написать заявление об отказе от казахстанского гражданства, а по месту прибытия - заявление о приеме в гражданство той страны. А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК? Получается, мы никто. Вести некого? Может, потому с нами так и обращаются?

1. Выезжающие на ПМЖ, отказываться от гражданства не должны. И не должны получать гражданство страны куда приехали.
2. Если учесть, что день независимости 16 декабря 1991 - заявление на гражданство писали все, кому в 1992 было 16 лет, то есть все от 1976 года рождения (45+).
3. Проблема не в том, что у власти нет управы на бизнес, а в том, что мы (спустя три десятка лет) ее все еще не выбираем и она не обслуживает наши (и бизнеса в том числе) интересы.

Цитата:
«Нам дана свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство в трущобах», - это лозунг французской революции 1848 года. Не доведи Господи услышать такое в нашей стране. А для того, чтобы этого не случилось, нужна твердая власть, способная навести порядок.


Для того, чтоб этого не случилось, нужна сменяемая власть которую граждане будут выбирать на честных выборах.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
12802
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:55
#10
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Цитата:
Первый: это было сделано по заказу бизнеса

Ну я так и думал
Плиточная мафия
Дядя Ваня со складской пролоббировал в областном акимате идею продажи для всей области своих электроплиток
Для этого ему пришлось занести в газовую службу,в управление энергетики,всем зам акимам и Акиму области
Также всем акимам городов и районов кроме Житикары и камыстов
Занёс всем сотрудникам кск во всех дворах и районах чтобы те ходили расклеивали объявления его плиток
А тут фигакс народу сказали что газа ещё хватит в трубе
Дядя Ваня обанкротился и спился
Конец.
Цитата:
Время» 28 июля провела опрос среди читателей. На вопрос, нужно ли было продлевать сроки жизни КСК, были получены такие ответы: да - 8%, нет - 15%, а 77% ответили, что реформа не продумана, то есть против.

Людей в опросе спросили нужно ли продлевать сроки КСК
Люди отвечали конкретно да/нет и витиевато:- реформа не продумана значит мы против? Против чего? Продления жизни кск или реформ?))
Цитата:
Поясню смысл вопроса. СССР ликвидировали, возникло независимое государство Казахстан. А являемся ли мы его гражданами?

Неть
Мы все ещё граждане российской империи
Цитата:
Выезжающие на постоянное место жительства в Россию, Канаду и т. д. обязаны написать заявление об отказе от казахстанского гражданства, а по месту прибытия - заявление о приеме в гражданство той страны

Тоталитаризма какая-то
Казахстанцам в мире нигде жить нельзя если не отказаться от своего гражданства?)))
Цитата:
. А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК? Получается, мы никто. Вести некого? Может, потому с нами так и обращаются?

Я то думаю почему столько проблем в стране
А все потомучто люди 50+ не граждане РК а граждане ещё СССР
Откуда они пенсии не получают,зарплаты им оттуда не доходят почему-то! В больницах их не лечат как в СССР и в Алупку они не летают на отдых от предприятия! Вот где собака зарыта! У нас много злых людей граждан СССР!
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
608
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 15:48
#11
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Я ничего не писал. До 1997-го года жил с паспортом СССР полученный в Челябинске. Только в 97-ом при отъезде пришлось на Казахстанский менять, по ускоренной "программе" за бабки. и усё. :lol:
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Лесовик
§ Лесовик
(Пользователи)
Откуда:
г.Костанай
Регистрация:
28.04.14
Сообщений:
43
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 16:56
#12
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С газом вообще тема мутная, мне в июле объяснял родственник (россиянин,25 лет отработал на газовых месторождениях),что по технологии замены труб ВООБЩЕ нет необходимости полного скачивания газа во избежание появления конденсата в трубах. Этот конденсат потом никак не убрать и он разбивает лопатки компрессоров..Меняются участки и ставятся заглушки. Где то так, как я понял..
Но у нас пошли своим путём -нагнетали не газ, а ажиотаж..
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