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≡ Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
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В церемонии открытия принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также другие эксы: бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, бывший вице-премьер Сапарбаев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
#1
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Я, это самая большая буква в алфавите
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6348
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 10:43
#2
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За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия====отдельные уже по программе 2050 живут
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16770
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 14:26
#3
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Цитата:
Гога:
отдельные наши граждане достигли такого благополучия====

Это кто у вас в России живет так?
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drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25247
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:16
#4
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Для себя - строили.
Отпевать их всех,
там - будут... :-o
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6348
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 15:53
#5
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Цитата:
111:
цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz.
***За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия и я сказал: надо поддержать строительство данной мечети.***------Марик , ты только заголовки читаешь ?? Статью прочитай ещё раз - увидишь , кто это сказал
:lol: ;-) :-P
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
607
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 15:57
#6
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Цитата:
Гога:
Марик , ты только заголовки читаешь ?

Он вообще не читатель - он писатель. :lol:
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