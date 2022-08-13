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Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 44878
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
На вопрос, почему так получилось с газом, я могу предположить два варианта ответа. Первый: это было сделано по заказу бизнеса. Нам объявляют, что газа у бытовых потребителей не будет с 1 по 25 августа. У жителей, естественно, возникает вопрос: как питаться это время?
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р
(Полноправные пользователи)
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Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 08:47
с газом точно нахимичили. Да и по другим моментам все очень некрасиво и нескладно получается.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
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Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 09:32
Я неплохо по своим прошлым временам в бизнесе, знаю руководство газовиков, в отличие от всех других служб, оно т. е руководство компетентное и адекватное, тут я думаю сыграло роль советское прошлое, а именно, трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал, это образец того . как мы можем перетерпеть, никто даже и не подумал, а может есть всё таки возможности, первыми возмутились профессионалы. которые знают что и как там устроено. А мы, пытались перетерпеть, сказали сверху, значит надо. такие уж мы, я в силу природной лени, на все упрёки жены, все уже купили плитки, всё отнекивался, однако и лень на что то бывает годна, не купил бесполезную вещь , которая потом годами бы лежала на антресолях
u
(Пользователи)
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Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:10
У нас как в том анекдоте "сидит апашка и в рев говорит хочу жить в Казахстане,дети вокруг ее бегают в панике ну все у апашки крыша съехала, так мы и так в Казахстане живём,нет хочу жить в Казахстане и все ну думают все надо вызывать психиатра,ну мы же в Казахстане живём,апашка в рев нет хочу жить в Казахстане который по Хабару показывают
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
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- 05.02.15
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- 424
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 10:32
Хабар это пропаганда. это функция государства, которую, оно выполняет, как умеет, относитесь снисходительно к этому
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:16
Цитата:
25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.
20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.
Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер правоустанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Республики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, проживающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]
А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК?
25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.
20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.
Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер правоустанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответственна перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, традициям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Казахстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, настоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Республики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Республике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективизации, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, проживающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, социального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жительства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, экономических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свободами, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конституцией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекращения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]
[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]
(Пользователи)
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- 30.01.17
- Сообщений:
- 1571
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:35
трубу надо ремонтировать, отключим. а про то , что в трубе остается газ. которого вполне достаточно, для обеспечения населения, просто никто не подумал
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю? Только если тупо покрасить кисточкой.Радует в данной ситуации, что хоть на рудненской ТЭЦ специалисты адекватные. Запланировали ремонт на 25 дней и не смотрят, дали газ или нет.
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю? Только если тупо покрасить кисточкой.Радует в данной ситуации, что хоть на рудненской ТЭЦ специалисты адекватные. Запланировали ремонт на 25 дней и не смотрят, дали газ или нет.
Д
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- г. Рудный
- Регистрация:
- 05.01.15
- Сообщений:
- 892
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 11:50
В 2015 году начинал осваивать участок под строительство дома и уже тогда власти обещали в 2018 газ в новый микрорайон, а потом дороги, освещение и т.д. Сегодня 2022, а ни того, ни другого, ни третьего нет. Вот вам и цена обещаниям чиновников. Им верить-себя не уважать.
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:08
Цитата:
Справка от АО «КазТрансГазАймак»: По результатам внутритрубной дефектоскопии на участке с 19,2 – 104 км МГ «Карталы-Рудный» выявлены дефекты, подлежащие устранению в количестве 48 ед, в том числе замена катушек – 33ед; замена труб – 8 ед; ремонт шлифовкой – 7 ед. По состоянию на 10 августа 2022 года дефекты устранены в полном объеме. Мобилизовано для данных работ всего: 6 ремонтных бригад, прибывшие из разных регионов, из Уральска, Атырау, Актау, Тараза, Костаная; 2 бригады изолировщиков из состава работников Костанайского ЛПУ; 4 бригады полевых исследовательских лабораторий из г. Уральска. Всего 104 специалиста принимали участие в ремонтных работах. Задействовано при проведении ремонтных работ 103 единицы спецтехники, это землеройные, сварочные, грузоподъемные машины и механизмы, а также вспомогательная техника. Население Костанайской области в период ремонтных работ были обеспечены природным газом в полном объеме, без ограничений. Промышленные и коммунально-бытовые объекты начали поэтапно подключать. В целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей природного газа Костанайской области филиал «УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» провел весь комплекс работ в полном объеме, безаварийно и досрочно завершил работы на МГ «Карталы-Рудный».
КГСПС:
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю?
Вы хотите сказать, что трубу ремонтировали, оставив в ней газ? И по поводу компетентности специалистов.Если первоначально спланировали работы на месяц, как можно затем сократить сроки вдвое, а по итогу уложиться в неделю?
Справка от АО «КазТрансГазАймак»: По результатам внутритрубной дефектоскопии на участке с 19,2 – 104 км МГ «Карталы-Рудный» выявлены дефекты, подлежащие устранению в количестве 48 ед, в том числе замена катушек – 33ед; замена труб – 8 ед; ремонт шлифовкой – 7 ед. По состоянию на 10 августа 2022 года дефекты устранены в полном объеме. Мобилизовано для данных работ всего: 6 ремонтных бригад, прибывшие из разных регионов, из Уральска, Атырау, Актау, Тараза, Костаная; 2 бригады изолировщиков из состава работников Костанайского ЛПУ; 4 бригады полевых исследовательских лабораторий из г. Уральска. Всего 104 специалиста принимали участие в ремонтных работах. Задействовано при проведении ремонтных работ 103 единицы спецтехники, это землеройные, сварочные, грузоподъемные машины и механизмы, а также вспомогательная техника. Население Костанайской области в период ремонтных работ были обеспечены природным газом в полном объеме, без ограничений. Промышленные и коммунально-бытовые объекты начали поэтапно подключать. В целях обеспечения безаварийной работы и бесперебойного газоснабжения потребителей природного газа Костанайской области филиал «УМГ «Костанай» АО «Интергаз Центральная Азия» провел весь комплекс работ в полном объеме, безаварийно и досрочно завершил работы на МГ «Карталы-Рудный».
(Уважаемые пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 27.04.18
- Сообщений:
- 452
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:18
Цитата:
1. Выезжающие на ПМЖ, отказываться от гражданства не должны. И не должны получать гражданство страны куда приехали.
2. Если учесть, что день независимости 16 декабря 1991 - заявление на гражданство писали все, кому в 1992 было 16 лет, то есть все от 1976 года рождения (45+).
3. Проблема не в том, что у власти нет управы на бизнес, а в том, что мы (спустя три десятка лет) ее все еще не выбираем и она не обслуживает наши (и бизнеса в том числе) интересы.
Цитата:
Для того, чтоб этого не случилось, нужна сменяемая власть которую граждане будут выбирать на честных выборах.
Выезжающие на постоянное место жительства в Россию, Канаду и т. д. обязаны написать заявление об отказе от казахстанского гражданства, а по месту прибытия - заявление о приеме в гражданство той страны. А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК? Получается, мы никто. Вести некого? Может, потому с нами так и обращаются?
1. Выезжающие на ПМЖ, отказываться от гражданства не должны. И не должны получать гражданство страны куда приехали.
2. Если учесть, что день независимости 16 декабря 1991 - заявление на гражданство писали все, кому в 1992 было 16 лет, то есть все от 1976 года рождения (45+).
3. Проблема не в том, что у власти нет управы на бизнес, а в том, что мы (спустя три десятка лет) ее все еще не выбираем и она не обслуживает наши (и бизнеса в том числе) интересы.
Цитата:
«Нам дана свобода умирать с голоду, равенство в нищете, братство в трущобах», - это лозунг французской революции 1848 года. Не доведи Господи услышать такое в нашей стране. А для того, чтобы этого не случилось, нужна твердая власть, способная навести порядок.
Для того, чтоб этого не случилось, нужна сменяемая власть которую граждане будут выбирать на честных выборах.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 12802
Re: Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 13:55
Цитата:
Ну я так и думал
Плиточная мафия
Дядя Ваня со складской пролоббировал в областном акимате идею продажи для всей области своих электроплиток
Для этого ему пришлось занести в газовую службу,в управление энергетики,всем зам акимам и Акиму области
Также всем акимам городов и районов кроме Житикары и камыстов
Занёс всем сотрудникам кск во всех дворах и районах чтобы те ходили расклеивали объявления его плиток
А тут фигакс народу сказали что газа ещё хватит в трубе
Дядя Ваня обанкротился и спился
Конец.
Цитата:
Людей в опросе спросили нужно ли продлевать сроки КСК
Люди отвечали конкретно да/нет и витиевато:- реформа не продумана значит мы против? Против чего? Продления жизни кск или реформ?))
Цитата:
Неть
Мы все ещё граждане российской империи
Цитата:
Тоталитаризма какая-то
Казахстанцам в мире нигде жить нельзя если не отказаться от своего гражданства?)))
Цитата:
Я то думаю почему столько проблем в стране
А все потомучто люди 50+ не граждане РК а граждане ещё СССР
Откуда они пенсии не получают,зарплаты им оттуда не доходят почему-то! В больницах их не лечат как в СССР и в Алупку они не летают на отдых от предприятия! Вот где собака зарыта! У нас много злых людей граждан СССР!
Первый: это было сделано по заказу бизнеса
Ну я так и думал
Плиточная мафия
Дядя Ваня со складской пролоббировал в областном акимате идею продажи для всей области своих электроплиток
Для этого ему пришлось занести в газовую службу,в управление энергетики,всем зам акимам и Акиму области
Также всем акимам городов и районов кроме Житикары и камыстов
Занёс всем сотрудникам кск во всех дворах и районах чтобы те ходили расклеивали объявления его плиток
А тут фигакс народу сказали что газа ещё хватит в трубе
Дядя Ваня обанкротился и спился
Конец.
Цитата:
Время» 28 июля провела опрос среди читателей. На вопрос, нужно ли было продлевать сроки жизни КСК, были получены такие ответы: да - 8%, нет - 15%, а 77% ответили, что реформа не продумана, то есть против.
Людей в опросе спросили нужно ли продлевать сроки КСК
Люди отвечали конкретно да/нет и витиевато:- реформа не продумана значит мы против? Против чего? Продления жизни кск или реформ?))
Цитата:
Поясню смысл вопроса. СССР ликвидировали, возникло независимое государство Казахстан. А являемся ли мы его гражданами?
Неть
Мы все ещё граждане российской империи
Цитата:
Выезжающие на постоянное место жительства в Россию, Канаду и т. д. обязаны написать заявление об отказе от казахстанского гражданства, а по месту прибытия - заявление о приеме в гражданство той страны
Тоталитаризма какая-то
Казахстанцам в мире нигде жить нельзя если не отказаться от своего гражданства?)))
Цитата:
. А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК? Получается, мы никто. Вести некого? Может, потому с нами так и обращаются?
Я то думаю почему столько проблем в стране
А все потомучто люди 50+ не граждане РК а граждане ещё СССР
Откуда они пенсии не получают,зарплаты им оттуда не доходят почему-то! В больницах их не лечат как в СССР и в Алупку они не летают на отдых от предприятия! Вот где собака зарыта! У нас много злых людей граждан СССР!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 10.06.22
- Сообщений:
- 607
Николай ВОРОНИН: «Как получится, а потом посмотрим»
Отправлено: 13.08.22 - 15:48
Я ничего не писал. До 1997-го года жил с паспортом СССР полученный в Челябинске. Только в 97-ом при отъезде пришлось на Казахстанский менять, по ускоренной "программе" за бабки. и усё.
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