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Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
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