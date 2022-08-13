Прогноз на 5 дней
ясно+28°C
  • 761 мм рт.ст.
  • 28% влажность
  • З-ЮЗ, 6 м/с
НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44878
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На казахстанском рынке ожидается дефицит риса. Низкая цена и тот факт, что Казахстан увеличивает экспорт, могут стать причинами дефицита. Министерство сельского хозяйства уже обеспокоилось таким стечением обстоятельств, а торговые сети ощутили перебои с поставками.
Читать новость

1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16770
Re: Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт,...
Отправлено: 13.08.22 - 14:35
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Где то во Вьетнаме или Сев.Корее рис нужен, там ведь ничего нет.
У нас думаю его хватает с избытком..
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25247
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:19
#2
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
111:
У нас думаю его хватает с избытком..

Марик, Наталья, варит тебе - Плов?... :lol: ;-)
Профайл
drakon
* drakon
(Уважаемые пользователи)
Откуда:
Германия
Регистрация:
31.07.10
Сообщений:
25247
Дефицит риса в Казахстане? Власти хотят ограничить экспорт, чтобы предотвратить рост цен
Отправлено: 13.08.22 - 15:21
#3
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наверное, из Индийского Риса?... :lol: ;-)
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 26, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 26
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS