Отправлено: - 15:53

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цитирует Нурсултана НАЗАРБАЕВА Orda.kz.

Цитата:***За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия и я сказал: надо поддержать строительство данной мечети.***------Марик , ты только заголовки читаешь ?? Статью прочитай ещё раз - увидишь , кто это сказал