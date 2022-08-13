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≡ Всякая всячина обо всем и обо всех.
 
 
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Куратор темы: 111
s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 09:42
#5446
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Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана, как яркого представителя, тех кого Вы называете либерастами, простите подхватили у росс тв, на самом деле могие либералы, просто имеют свою точку зрения, а Кремль не приемлет и никогда. хоть в период царизма, хоть в период Сталина, хоть сейчас другую точку зрения, единственный период был. наверное во времена Александра II и то уничтожили самого царя реформатора, кто убил известно, кто уничтожил нет
Профайл
Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6347
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 10:53
#5447
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Цитата:
saba:

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Профайл
Маркс
§ Маркс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.06.18
Сообщений:
2479
Всякая всячина обо всем и обо всех.
Отправлено: 13.08.22 - 13:26
#5448
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Цитата:
saba:
Господин Маркс, имейте пожалуйста уважение к другой точке зрения, отличной от Вашей, я , простите очень уважаю, Гозмана

"Внеплановая проверка готовности. Выявлен случай сна на посту, наказание как обычно — пресс для черепа и закрутка… Плановая маналула, девять участников, главный — нюфнюф Джямаль. Мы решили сперва поработать с ногами. Фалака[74] с ошпариванием кипятком, дробление костей стопы, сухожилия, пресс для коленых чашечек, сверло, ну и всё прочее. Химический фон — яд утконоса и гозмана[75]

74 Фалака - устройство для наказания ударами по босым подошвам ног. Изобретено монголами, стало популярным в Персии и Османской империи. Считалось лёгким наказанием, однако тут многое зависит от силы и продолжительности ударов, а также от других моментов (например, снята ли кожа и раздроблены ли кости ступни).

75 ...яд утконоса и гозмана...
- Яд шпоры утконоса не может вызвать смерть крупного существа, но причиняет очень сильную многодневную боль. О том, как действует яд гозмана, я умолчу по этическим соображениям."

(с) М. Харитонов - "Путь Базилио".
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