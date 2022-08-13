Отправлено: - 11:16

А кто из нас писал заявление о выходе из гражданства СССР и приобретении гражданства РК?

[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:19]

[Исправлено: Alehander, 13.08.2022 - 11:20]

Цитата:25 октября 1990 года Верховный Совет Казахской ССР принял Декларацию о государственном суверенитете, в котором впервые была закреплена неделимость и неприкосновенность территории, страна определена как субъект международного права, введен институт гражданства, а также равноправие форм собственности.20декабря 1991 года Казахстан принял Закон о гражданстве. Этот закон должен был вступитьв силу 2 марта 1992 года.Правовые нормы главы 1 Закона Республики Казахстан «О гражданстве» носят характер право­устанавливающих принципов, которые звучат следующим образом: Республика Казахстан в лице своих государственных органов и должностных лиц ответствен­на перед гражданами республики, а гражданин Республики Казахстан ответствен перед Республикой Казахстан. Он обязан соблюдать Конституцию и законы Республики Казахстан, защищать интересы Республики Казахстан, ее территориальную целостность, уважительно относиться к обычаям, тради­циям, государственному языку и языкам представителей всех национальностей, проживающих на ее территории, способствовать укреплению могущества, суверенитета и независимости Республики Ка­захстан. Гражданство Республики Казахстан регулируется Конституцией Республики Казахстан, на­стоящим Законом и издаваемыми в соответствии с ними другими законодательными актами Респуб­лики Казахстан. Гражданами Республики Казахстан являются лица, которые: постоянно проживают в Респуб­лике Казахстан на день вступления в силу настоящего Закона; родились на территории Республики Казахстан и не состоят в гражданстве иностранного государства; приобрели гражданство Республики Казахстан в соответствии с Законом. За гражданином Республики Казахстан не признается гражданство другого государства. Республика Казахстан создает условия для возвращения на ее территорию лиц, вынужденно покинувших территорию республики в периоды массовых репрессий, насильственной коллективиза­ции, в результате иных антигуманных политических акций, и их потомков, а также для казахов, про­живающих на территории других государств. Документом, подтверждающим гражданство Республики Казахстан, является удостоверение личности либо паспорт гражданина Республики Казахстан. Гражданство ребенка в возрасте до 16 лет подтверждается его свидетельством о рождении, паспортом любого из родителей. Гражданство Республики Казахстан является единым и равным независимо от оснований его приобретения. Граждане Республики Казахстан равны перед законом, независимо от происхождения, соци­ального и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных убеждений, рода и характера занятий, места жи­тельства или любых иных обстоятельств. Граждане Республики Казахстан обладают всей полнотой гражданских, политических, эконо­мических и социальных прав и свобод, провозглашенных и гарантируемых Конституцией и законами Республики Казахстан. Иностранцы и лица без гражданства пользуются в Республике Казахстан правами и свобода­ми, а также несут обязанности, установленные для граждан, если иное не предусмотрено Конститу­цией, законами и международными договорами. Проживание гражданина Республики Казахстан за пределами республики не влечет прекра­щения гражданства Республики Казахстан. Вступление в брак гражданина или гражданки Республики Казахстан с лицом, не состоящим в гражданстве республики, а также расторжение такого брака не влекут изменения гражданства. Гражданин Республики Казахстан не может быть выдан иностранному государству, если иное не установлено международными договорами Республики. Республика Казахстан гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за ее пределами [17]