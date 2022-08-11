Отправлено: - 10:21

Давеча у моего лепшего друга был ДР (день народження), сие мероприятие проводилось во дворе частного дома. Были танцы и караоке, но до 23:00, ведь согласно ст 437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни - влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП.