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≡ Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44877
Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 11.08.22 - 10:21
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Давеча у моего лепшего друга был ДР (день народження), сие мероприятие проводилось во дворе частного дома. Были танцы и караоке, но до 23:00, ведь согласно ст 437 КоАП РК нарушение тишины с 22 до 9 часов утра в будние, с 23 до 10 часов утра в выходные и праздничные дни - влечет штраф на физических лиц в размере 5 МРП.
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Ильяс
§ Ильяс
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
25.05.21
Сообщений:
151
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 11.08.22 - 10:21
#1
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АНЕКДОТ
Гламурная внучка приехала в село к бабушке и спрашивает:
- Куда у вас здесь ночью можно сходить?
- У ведро.
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Сергей_я
§ Сергей_я
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
05.07.13
Сообщений:
3100
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 11.08.22 - 10:39
#2
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Наверно всетаки это связано с днем недели. Плюс студенты пока еще не приехали. Поэтому держать открытыми заведения ночью скажем так не выгодно. А выгодно скорее всего в пятницу,субботу и возможно в воскресенье.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
16766
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 11.08.22 - 12:04
#3
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Пошли догоняться и приключений на ж.. искать?
А то что врачи рекомендуют пьяным шарохаться по всяким Вестам и дальше ошиваться, пугая своим видом всех на своем пути среди ночи, впервые слышу..
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antonK
§ antonK
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
06.09.12
Сообщений:
991
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 12.08.22 - 09:05
#4
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если в спортивных штанах хотели по заведения пойти и еще ведь наверняка прилчное хотели - то, о чем автор выделывается ?
то все верно, вам только в ведро и сходить.
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2678
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 12.08.22 - 13:59
#5
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Цитата:
Ильяс:
А ведь снимать стресс небольшими дозами алкоголя и развлечений даже врачи рекомендуют.

Что правда что ли? с каких пор медики стали рекомендовать алкашку? Почему же вы не прислушиваетесь к медикам, когда они рекомендуют вакцинироваться?
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БабаКлава
§ БабаКлава
(Пользователи)
Регистрация:
22.10.14
Сообщений:
40
Re: Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 13.08.22 - 11:23
#6
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юля елиссева:[/b]

Ну полно Вам! Вы в каждой теме умудряетесь упомянуть вакцинацию, не надоело?))
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
2678
Куда можно сходить в ночью в Костанае? В ведро
Отправлено: 13.08.22 - 12:41
#7
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Цитата:
БабаКлава:
упомянуть вакцинацию, не надоело?))

мне надоело, что чокнутый антиваксер, которого редакция НГ упорно продвигает как "гражданского активиста", каждый раз выливает сюда очередную порцию бредятины. Или вам интересно читать как Ильясу захотелось среди ночи догнаться алкоголем, но не получилось?
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