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≡ Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44877
Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей мечети Центральной Азии
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
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В церемонии открытия принял участие первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, а также другие эксы: бывший аким Алматинской области Амандык Баталов, бывший премьер-министр Аскар Мамин, бывший вице-премьер Сапарбаев.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 09:45
#1
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Я, это самая большая буква в алфавите
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
6347
Re: Экс-президент Казахстана побывал на открытии крупнейшей...
Отправлено: 13.08.22 - 10:43
#2
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За эти 30 лет независимости, конечно, отдельные наши граждане достигли такого благополучия====отдельные уже по программе 2050 живут
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