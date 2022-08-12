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≡ За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф возмутил жителей села в Костанайском районе
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
44877
За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф возмутил жителей села в Костанайском районе
Отправлено: 12.08.22 - 20:53
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Жители с. Алтынсарино в декабре 2021 года радовались тому, что в село провели водопровод. Летом 2022 года радость сменилась возмущением, когда им сообщили о размере платы за воду. Ситуацию обсуждали сегодня в актовом зале местной школы.
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к
§ костанаец
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.01.10
Сообщений:
136
Re: За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф...
Отправлено: 12.08.22 - 20:53
#1
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на сколько мне не изменяет память, там до водозабора рукой подать
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
424
Re: За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф...
Отправлено: 13.08.22 - 10:37
#2
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Водозабор города, а они относятся к району, очередная некомпетентность чиновников, почему нужно до этого доводить, разница между 30 тенге и почти 4000 тенге колоссальная. скажите спасибо, что мы северяне, а не западные граждане РК
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