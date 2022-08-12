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За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф возмутил жителей села в Костанайском районе
За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф возмутил жителей села в Костанайском районе
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