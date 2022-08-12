Re: За 1 куб воды - 4000 тенге. Запредельно высокий тариф...

Отправлено: - 10:37

Водозабор города, а они относятся к району, очередная некомпетентность чиновников, почему нужно до этого доводить, разница между 30 тенге и почти 4000 тенге колоссальная. скажите спасибо, что мы северяне, а не западные граждане РК